Максакова побила артистов в театре

В Москве состоялся сбор труппы Театра им. Вахтангова. Под руководством худрука Римаса Туминаса собралось множество знаменитостей: Григорий Антипенко, Юлия Рутберг, Александр Олешко и другие. Однако заметнее всех оказалась актриса Людмила Максакова. Артистка вышла в свет в красном платье, который дополнила синим меховым жилетом и ярким макияжем.