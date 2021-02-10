"Меня ограбили мошенники": Максакова в ужасе после скандальных съемок на Первом канале

Три вечера подряд на Первом канале в эфире "Пусть говорят" мыли кости Марии Максаковой и ее семье. Считается, что этими резонансными скандальными эфирами певица громко заявила о возвращении в Россию. Но так ли это?

После съемок на Первом оперная певица ненадолго слетала в столицу Украины. "Я побывала в Киеве, – сообщила Мария. – Провела прекрасную неделю с сыном. Вы не представляете, как я по нему скучала! Мне кажется, за время моего отсутствия он даже подрос!"

Но дела творческие и личные снова позвали певицу в путь-дорогу. Ее движет "святая к музыке любовь". "Сейчас я нахожусь в Мюнхене: готовлюсь к прослушиванию на три ведущие партии, – сообщила Мария. – У меня подписан контракт и с американским менеджментом. Я уже пела в Карнеги-холле в Нью-Йорке и теперь надеюсь дебютировать на сцене Метрополитен-опера после локдауна".

Что же касается личного, то сейчас Мария очень хочет помочь семье юриста Флориана Шнайдера, который долго время не может увидеть свою 4-летнюю дочь Машу. Ее мама вывезла ребенка в Дубай и теперь требует от отца за встречу с малышкой один миллион евро.

"Я на собственном опыте знаю, что чувствует родитель, когда его разлучают с любимым ребенком, – говорит Максакова. – Машеньку нужно возвращаться отцу немедленно. Однако договориться с шантажисткой будет непросто".

Непросто живется и самой Максаковой после потери мужа. "Мне сложно, потому что все вопросы ложатся на мои хрупкие плечи. Я страдаю от необходимости постоянно гастролировать. Но поскольку меня грабили мошенники на протяжении четырех лет, приходится рассчитывать только на себя и на голос. Слава Богу, хоть мой голос нельзя отобрать и переоформить", – заявила она.