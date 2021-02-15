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"Роковая красавица": Галкин очарован молодой копией Пугачевой

Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Максим Галкин заявился на съемки нового сезона телешоу "Точь-в-точь". Похоже, что продюсеры не прогадали с очередным гостем. Ведь юмористу пришлось дать оценку образу любимой женщины. Правда, ее копии.
прочитано 441 раз

Дарья Антонюк стала участницей очередной телепрограммы. Победительница проекта "Голос" приняла ответственное решение и перевоплотилась в Примадонну. Судить же неповторимый образ должен был Максим Галкин. Артисту явно понравилась эта идея. Ведь он отлично знаком с легендарной историей своей супруги.

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 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Молодая артистка предстала перед зрителями и жюри в пышном парике рыжего цвета и длинном свободном платье. Она исполнила песню "Все могут короли", тонко прочувствовав интонацию Аллы Пугачевой. По словам юмориста, Дарья справилась со своей задачей на все 100 процентов.

"Ты передала кураж. Была бурей, может, не совсем той бурей, но это ведь сложно. У меня жена – великий человек. Могу сказать, что она в жизни разная, у нее разные кнопки. Сегодня она пенсионерка, завтра – молодая девочка, послезавтра – роковая красавица", – откровенно признался Галкин.

Несмотря на мимолетную критику, Максим оставил положительный отзыв и похвалил певицу. Шоумен добавил, что сложнее всего копировать уже зарекомендовавших себя артистов, а не создавать образ с нуля. И ведь не у каждой солистки получается спеть наравне с Примадонной.

Галкин отметил, что 25-летняя красавица даже похожа на "ту Аллу Борисовну". Остается только гадать, удастся ли Дарье Антонюк задержаться на очередном проекте.

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Автор: 15 февраля 2021, 11:14 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Похудевшая Пугачева вышла в свет

комментарии

Ответить:

Гость618137
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Галкин,кончай врать про свою старуху-жену,надоевшую всем и тебе тоже.
1

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