Помахала ручкой: молодая жена променяла Николаева на карьеру

Юлия Проскурякова собралась покинуть родное гнездышко на неопределенный срок. Дело в том, что актриса и певица подписала контракт с крупным зарубежным продакшеном и теперь в ожидании новых съемок за границей. В своем "Инстаграм" Юли не без удовольствия показала, как ставит подпись в документе и в конце машет ручкой.
Артистка собирается оставить на произвол судьбы Игоря Николаева и пятилетнюю дочку. Когда именно она уезжает, пока не ясно. В комментариях к публикации Юлия Проскурякова призналась, что на праздники она проведет дома."Новая страничка в моей актерской жизни, новый этап... с @gm_production ?? Пожелайте нам удачи!!!" – написала в своем "Инстаграм" звезда.
Стоит отметить, что актерское агентство, с которым сотрудничает Юлия Проскурякова, работает в России, Европе и Америке, так что куда именно занесет звезду судьба, не известно.
Поклонники тут же принялись упрекать Юлию Проскурякову в том, что она так легко может распрощаться с семьей и начать строить карьеру. Однако артистка поспешила охладить пыл подписчиков и заявила, что никого не бросает.
Напомним, Юлия Проскурякова и Игорь Николаев познакомились в 2006-м, а через четыре года сыграли свадьбу. Пара всегда казалась счастливой и гармоничной.
Юлия Проскурякова ведет активную творческую жизнь. Она записала два альбома, выступала с мужем и одна. Теперь она решила покорить олимп киноиндустрии.
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