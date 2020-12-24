Помахала ручкой: молодая жена променяла Николаева на карьеру

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова моложе его на 22 года. Однако это не мешает им быть одной из самых гармоничных пар отечественного шоу-бизнеса. Но как и любому человеку, Юлии захотелось перемен.

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