Осталась без молодого мужа: Бабкина мечтает о бутылке

Надежда Бабкина в своем возрасте выглядит превосходно – ее образ всегда идеален, а улыбка не сходит с лица. Недавно певица переболела коронавирусом, после чего сильно похудела и преобразились. Но фанаты заметили, что не только это изменилось у любимой артистки. Рядом с ней уже давно нет ее возлюбленного Евгения Гора.
Гражданский муж основательницы и художественного руководителя вокального ансамбля "Русская песня", который моложе Надежды Бабкиной на 17 лет, раньше везде сопровождал ее, а теперь его и след простыл.
Певица поспешила успокоить фанатов – в ее личной жизни тишь да гладь. Просто из-за большой загруженности и обилия работы супруги стали видеться реже. У Евгения Гора большой бизнес – он организует праздничные мероприятия. Надежда Бабкина призналась, что часто скучает по родному плечу.
"Иногда хочется залечь у телевизора, поставить себе салат какой-нибудь, какую-нибудь бутылку… Все, в халате на диване душевно посмотреть", – приводит слова Бабкиной Пятый канал.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что Надежду Бабкину постигло шокирующее предательство мужа.
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