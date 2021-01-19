Осталась без молодого мужа: Бабкина мечтает о бутылке

Еще совсем недавно 70-летняя российская певица надежда Бабкина и шагу не могла ступить без своего молодого спутника Евгения Гора. Исчезновение мужчины взволновало поклонников.

Надежда Бабкина в своем возрасте выглядит превосходно – ее образ всегда идеален, а улыбка не сходит с лица. Недавно певица переболела коронавирусом, после чего сильно похудела и преобразились. Но фанаты заметили, что не только это изменилось у любимой артистки. Рядом с ней уже давно нет ее возлюбленного Евгения Гора.

Гражданский муж основательницы и художественного руководителя вокального ансамбля "Русская песня", который моложе Надежды Бабкиной на 17 лет, раньше везде сопровождал ее, а теперь его и след простыл.

Певица поспешила успокоить фанатов – в ее личной жизни тишь да гладь. Просто из-за большой загруженности и обилия работы супруги стали видеться реже. У Евгения Гора большой бизнес – он организует праздничные мероприятия. Надежда Бабкина призналась, что часто скучает по родному плечу.

"Иногда хочется залечь у телевизора, поставить себе салат какой-нибудь, какую-нибудь бутылку… Все, в халате на диване душевно посмотреть", – приводит слова Бабкиной Пятый канал.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что Надежду Бабкину постигло шокирующее предательство мужа.