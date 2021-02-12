Недавно теща 33-летнего Дмитрия Тарасова решила пообщаться с подписчиками своего инстаграм-аккаунта. Пользуясь случаем, один из интернет-пользователей решил поинтересоваться, в каких отношениях находится спортсмен с матерью своей возлюбленной. На этот вопрос родительница 26-летней Анастасии Костенко ответила фразой: "Что, даже чаю не попьете?".
Так теща намекнула на сложные отношения с Тарасовым. Судя по всему, футболист навещает мать Анастасии, но надолго не задерживается. Впрочем, если обратить внимание на смеющиеся смайлы, которые родительница модели добавила к своей фразе, то можно подумать, что она относится к редкому общению с зятем с юмором.
При этом, отвечая на вопрос другого подписчика, мать Костенко призналась, что находится в дружеских отношениях со сватьей. Она отметила, что у нее и матери Тарасова есть важная миссия – оберегать и баловать внуков.
Напомним, Анастасия Костенко родила от Дмитрия Тарасова двоих дочерей. Летом 2018-го на свет появилась девочка Милана, а в феврале прошлого года – малышка Ева. Недавно появились слухи о третьей беременности модели. Поклонники уже поздравляют супругов с грядущим пополнением в семье.
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