Теща намекнула на сложные отношения с Тарасовым

Родственники счастливы за модель Анастасию Костенко, ведь она вышла замуж за известного футболиста Дмитрия Тарасова и живет в шикарных условиях. Правда, спортсмен, видимо, не стремится сближаться с родителями супруги.

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