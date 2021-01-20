"Мы не отрицаем": жена Тарасова ответила на поздравления с третьей беременностью

Ранее Дмитрий Тарасов давал интервью и, как подумали пользователи, случайно проговорился о беременности супруги. Он рассказывал о том, почему Анастасия не хочет делать прививку от коронавируса.

"Она, вроде бы, негативно относится, потому что непонятно, как вакцина влияет на беременную женщину", – заявил тогда футболист. Слухи о том, что Анастасия Костенко ждет третьего ребенка, появились еще до этого. Поклонникам показалось, что на фото девушки можно заметить небольшой животик.

Однако жена футболиста отрицает все слухи. Она подтвердила, что они с мужем хотят еще детей, но этого не случится в ближайшее время, так как ей нужно время, чтобы выдохнуть после второго опыта. "В директе столько поздравлений! Мы не отрицаем, что в дальнейшем планируем, но не так же сразу", – прокомментировала дива в своем "Инстаграм". Также она пожелала удачи всем тем, кто мечтает увидеть заветные две полоски на тесте. "А я пока отдохну, если вы не против", – посмеялась Костенко.

Не так давно пара вернулась с отдыха на Мальдивах. Супруга спортсмена заметила, что каждый раз семья приезжает на острова в обновленном составе. Сперва вдвоем, потом с дочкой Миланой, которая родилась в 2018 году, теперь и со второй дочкой Евой. Пользователи предполагают, что пара не остановится на достигнутом, пока Анастасия не подарит Дмитрию долгожданного сына.

Напомним, помимо двух дочерей, у Дмитрия Тарасова есть еще одна наследница от первого брака. По словам бывшей избранницы, спортсмен абсолютно не участвует в жизни дочери.

