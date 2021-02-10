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Народ всполошился из-за скандальных слов Богомолова: Такой вот преступник

Народ всполошился из-за скандальных слов Богомолова: Такой вот преступник

Константин Богомолов. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Режиссер Константин Богомолов опубликовал манифест под названием "Похищение Европы 2.0", в котором поставил диагноз Западу. По мнению супруга Ксении Собчак, в настоящий момент оформляется "новый этический рейх". В Сети быстро отреагировали на слова художественного руководитель Театра на Малой Бронной.
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Константин Богомолов порассуждал о жизни европейских стран. Он считает, что Запад решил искоренить сложного человека с его двойственностью. Мол, современная Европа – это "такой вот преступник", который после химической кастрации и лоботомии натянул фальшивую улыбку доброжелательности.

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 Константин Юрьевич Богомолов

Константин Юрьевич Богомолов режиссер, актер, ведущий

Также супруг Ксении Собчак убежден: в Европе главными становятся экопсихопаты, фем-фанатики и квир-активисты. Такое общество якобы контролируется эмоциями. С помощью социальных сетей, где царит вседозволенность и безнаказанность, людей натаскивают на толерантность и запрещают им свободно ненавидеть, считает режиссер.

Богомолов заметил, что Россия несколько десятилетий назад устремилась в Европу, где индивидуальность человека была главной. Мол, тогда не боялись сложных личностей. Сейчас же Запад продвигает "перекроение тела" и придумывает новые гендерные определения. Россия, в свою очередь, остается "страной вертухаев и рабов".

Режиссер дал понять, что выступает против феминитивов и освобождения от культурной и половой принадлежности. Он считает, что нужно способствовать появлению "новой правой идеологии", которая будет поддерживать сложного человека, пишет "Царьград".

Интернет-пользователи были поражены мыслями Константина Богомолова. Например, телеграм-канал "Под лед" прокомментировал манифест режиссера словами: "Слава России!". Авторы канала "Русский тарантасъ", которые также ознакомились с высказываниями мужа Ксении Собчак, заметили: "Текст написан от души. Возможно, это перерождение по Достоевскому".

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Автор: 10 февраля 2021, 21:27 Источник: Новая Газета ✓ Надежный источник
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Богомолов и Собчак показали нежные чувства на публике

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