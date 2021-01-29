Муж Собчак влез в отношения Гагариной с женатым продюсером

Ведущая Ксения Собчак за неимением полезных дел обсудила с супругом Константином Богомоловым личную жизнь Полины Гагариной. Недавно ее бывший муж Дмитрий Исхаков предположил, что певица отправилась на отдых с их общей дочерью и своим новым любовником. Причем, как выяснилось, личность предполагаемого нового воздыхателя Гагариной довольна неоднозначна. Он женат и имеет детей.
Мимо такого скандала не могли пройти мимо Собчак и Богомолов. В "Инстаграм" блондинки появилось видео, на кадрах которого Константин осуждает нерадивую Полину Гагарину.
"Это некрасиво, Полин! Неправильно!" – сетует Константин Богомолов.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 33-летняя Полина Гагарина после развода якобы закрутила роман со своим музыкальным продюсером Владимиром Чиняевым. Он женат, и у него двое детей. Свой предполагаемый роман пара не комментирует. Однако по некоторым данным, они вместе отдыхали на Мальдивах.
Несмотря на несогласие Дмитрия Исхакова на то, чтобы их с Полиной дочь отдыхала с мамой и сомнительными личностями. Однако певица не послушалась и отправилась на острова.
Популярные темы форума
России грозит революция?..
Я старая и я этого не боюсь и не стесняюсь
Кого накзаывали в детстве? И как это аукнулось сейчас?
Массовые аресты
Была тема о дворцах. Теперь другая. А вы бы хотели жить нормально. И как вы это видите??
Ната и Мишель ГОВЁЁШКИНЫЫ!
Нату в игнор
Не могу похудеть
Старые ВОНЮЮЮЧКИ ЗАГАДИЛИ ФОРУМ!!!
От вируса маски не спасают