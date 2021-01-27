Лопес взорвалась из-за гнусных обвинений: Не надо называть меня лгуньей

51-летняя Дженнифер Лопес выглядит моложе своего возраста, и это у многих вызывает восхищение. Певица стройна, подтянута, а морщины на ее лице практически незаметны. Некоторые поклонники уверены, что звезда, как и многие ее коллеги, вкалывает ботокс.

Артистка действительно пользуется услугами косметологов, однако уверяет: в ее теле нет ни грамма искусственного. Внешность – целиком и полностью ее заслуга. Несколько дней назад певица резко отреагировала на комментарий подписчицы, которая в очередной раз усомнилась в том, что Дженнифер Лопес не прибегала к "уколам красоты".

Накануне в интервью звезда объяснила, почему вспылила. По словам знаменитости, она не осуждает тех, кто использует ботокс для омоложения, однако этот способ не для нее. Для артистки, которая недавно запустила собственную линейку косметики по уходу за кожей, подобные процедуры кажутся нечестными. Дженнифер Лопес не хочет, чтобы ее обвиняли во вранье.

"Пожалуйста, не надо называть меня лгуньей. Я честно рассказываю о своей жизни", – заявила звезда. Артистка добавила, что не стала бы скрывать от поклонников, если бы действительно пользовалась ботоксом.

Также Дженнифер Лопес раскрыла свой секрет красоты и молодости. Знаменитость призналась, что оставаться в отличной форме ей помогает доброта и поддержка по отношению к окружающим.

"Думаю, это важно: делать что-то хорошее вместо того, чтобы осуждать друг друга", – уверена звезда.