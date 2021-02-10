Сделала операцию?: Пропавшая жена Малахова изменилась до неузнаваемости

Андрей Малахов состоит в браке с 2011 года. К своей жене Наталье он относится невероятно трепетно, но о личной жизни предпочитает не распространяться.

Супруга журналиста редко появляется на светских мероприятиях. Однако на днях свой юбилей пышно отметила Анита Цой, и Малахов с избранницей с радостью приняли ее приглашение.

После вечеринки в Сети появилось фото ведущего с возлюбленной. Позже он сделал репост снимка к себе в "истории". Некоторые подчеркнули, что если бы не отметка личного аккаунта Шкулевой, то ее бы точно никто не узнал. Выглядит супруга Андрея замечательно: она похудела и, видимо, всерьез занялась лицом. На нем нет ни одной морщины, Наталья выглядит невероятно молодо и естественно.

Сам Малахов часто говорит, что счастлив с женой. Известно, что в 2017 году у пары родился сын Александр. После этого все внимание заботливых родителей переключилось на него.

Ранее Андрей рассказывал, что они с супругой активно думают о развитии маленького Саши. Сейчас он занимается танцами, которые, по мнению папы, ему не нравятся, лепкой, рисованием, музыкой, математикой. Также ребенок учит английский язык. Однако все это сын Малахова не может делать без своих лучший друзей. "Совой, медвежонком Пухом и любимым пледиком. Все три героя должны быть рядом на всех описанных процедурах", – смеясь рассказывал тележурналист.