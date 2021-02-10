Вино рекой и мини-торт: Цой тайно отпраздновала 50-летие на фоне бушующего коронавируса

Вечеринка, которую организовала Анита Цой, проходила в режиме строгой секретности. Артистка самостоятельно занималась рассылкой приглашений. На банкет в ресторан Центрального Дома литераторов пришли Татьяна Навка, Марина Ким, Андрей Малахов, Зара, Слава, Тигран Кеосаян, Маргарита Симоньян и многие другие.
Цой угощала гостей отменными блюдами. Можно было отведать заливное из судака, розовые креветки и прочие вкусности, бессчетно запивая их вином. От большого торта Анита отказалась, отдав предпочтение десерту небольшого размера, поскольку многие из присутствующих на вечеринке соблюдают диету.
Артистка получила множество подарков. Например, Лолита Милявская подарила певице холодильник для косметики, а Диана Арбенина – белоснежную электрогитару, которую уже успел опробовать супруг Аниты Сергей Цой. Зара вручила исполнительнице хита "На восток" электромассажер.
Анита Цой особенно удивилась, когда увидела среди подарков шубу и пальто. Также она не ожидала увидеть вазу Мейсенской мануфактуры и четырехметровую статую Музы с арфой. Разумеется, певица получила и банальные презенты: ювелирные украшение и цветы.
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