"Непростое решение": Малахов рассказал о странных пристрастиях сына

С Андреем Малаховым невозможно не быть откровенным, а вот сам тележурналист редко говорит о личном. Он старается не вовлекать супругу и ребенка в публичную жизнь. Однако в последнем интервью ведущий рассказал о времяпрепровождении с сыном.

Андрей Малахов сообщил, что теперь один выходной у него отменился из-за прямых эфиров программы "Танцы со звездами". В субботу он встает в восемь утра, а потом идет с сыном плавать. После спорта у них есть традиция: они идут в кафе.

"Пьем кофе с пенкой – так сын называет капучино. И едем к бабушке с дедушкой на дачу. Там мы гуляем, обедаем, Саша ложится спать", – поведал он. Позднее приезжает супруга журналиста Наталья Шкулева, и семья проводит весь вечер вместе.

Пара серьезно занимается развитием сына: "У него есть танцы, которые, мне кажется, он не очень любит. Также лепка, рисование, английский, музыка, общее развитие – математика и логическое мышление", – отметил Андрей. Однако все занятия ребенка объединяет лишь одно: он учится вместе с "друзьями". "Все это он делает со своими лучшими друзьями – Совой, медвежонком Пухом и любимым пледиком. Все три героя должны быть рядом на всех описанных процедурах", – пояснил заботливый папа.

Оказалось, что игрушки всегда рядом с маленьким Сашей, он не отпускает их даже в отпуске. "Это было непростое решение Саши – кто едет с нами отдыхать. Хотели взять еще акулу-зубастика, но она слишком большая и может испачкаться в дороге, поэтому оставили ее дома. Но скучали и ей писали письма. Это целый сценарий!" – посмеялся Малахов. Он рассказал, что любимый плед малыша – тот самый, который в роддоме дают с собой новорожденным. "И я не могу объяснить любовь сына к этому пледику…", – закончил Андрей.