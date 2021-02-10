Билана высмеяли на всю страну за пьянку на сцене

Несмотря на то, что с момента инцидента прошло два года, многие помнят пьяное выступление Димы Билана на концерте в Самаре. В эфире программы Иван Ургант сравнил артиста с канадским исполнителем The Weeknd, который потратил на одно из своих недавних шоу семь миллионов долларов.
Телеведущий отметил, что в России в последний раз ради запоминающегося шоу певец тратил свои деньги на то, чтобы купить бутылку коньяка. К слову, выступление в Самаре только повысило популярность Димы Билана. Об этом сообщил сам артист вскоре после инцидента, заявив, что после концерта на Дне города ему стало поступать больше предложений выступить на корпоративах.
Напомним, 8 сентября 2019 года Дима Билан выступил в Самаре на традиционном концерте в честь Дня города. По словам очевидцев, во время представления исполнитель вел себя странно – не попадал в фонограмму, издавал непонятные звуки и показывал неприличные жесты.
Позже Дима Билан признался, что вышел на сцену в нетрезвом виде. Певец извинился перед жителями города, а также устроил еще один бесплатный концерт в качестве компенсации.
Добавим, что помимо повторного
шоу Дима Билан пожертвовал крупную сумму для самарского городского детского центра развития. Артист подарил учреждению сертификаты
на новую аппаратуру, а также детскую площадку.
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