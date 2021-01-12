"Надоели волосы!": Билан всполошил россиян своим видом

Интересные прически всегда были неотъемлемой частью стиля Димы Билана. Они менялись вместе с ним, а поклонники каждый раз удивлялись, насколько разным может быть артист. На этот раз он произвел настоящий фурор.

Накануне певец появился в "Инстаграм". Он выложил "историю", в которой предстал перед подписчиками совершенно лысым. Усы и фирменную бородку певец оставил. "Ох как надоели волосы! Решил сбрить! На пару недель! Цвета – это хорошо, но лучше свой цвет", – подписал исполнитель.



Осенью артист удивил всех, покрасив волосы в малиновый цвет. Многие оценили образ Билана, посчитав его интересным. Другие же были возмущены и писали, что он лишился своей индивидуальности. Позже поклонников ждал еще один удар: под Новый год певец покрасился в синий. По его словам, подобные перемены были связаны с выходом из зоны комфорта.

Напомним, в 2017 году Дима Билан уже решался на экстремальную стрижку. Тогда это также вызвало волну негодования. Поклонники начали беспокоиться за здоровье исполнителя, посчитав, что иначе он бы просто не решился на такой шаг. Однако певец опроверг все слухи и рассказал, что стилист посоветовал ему попробовать что-то новое, а он согласился.

Известно, что сейчас Дима Билан находится в отпуске на Мальдивах. Он хорошо проводит время и делится с подписчиками красочными фото и забавными видео. Исполнитель отдыхает в собственных апартаментах с бассейном. Ранее он рассказывал о личном рекорде: восемь часов в джакузи со "всякими вкусностями".

