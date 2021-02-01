Потребительское отношение и поиск новых ощущений: раскрыта правда об экс-возлюбленном Бузовой

Для этого стоит разобраться в потребностях каждого из них отдельно, а затем уже посмотреть совместимость. Один из ключевых вопросов – почему Ольге попадаются мужчины, которые могут поднять руку или просто воюют в отношениях?

Ее жаждущая комфорта и удовольствий Луна в Тельце поражена Марсом в Скорпионе, а Марс – это Бог войны… Плюс, основной двигатель ее успеха – гипертрофированная тяга к роскоши и отсутствие чувства меры, порождающее конфликтность. "Идеал ее мужчины – такой же творческий, креативный и при этом глубокий, страстный, как она сама", – уверяет астролог.

С Давой все еще сложнее – несмотря на творческое Солнце в Рыбах, обе его женские планеты в серьезном напряжении: Луна в Козероге дает желание найти статусную женщину, через которую его ждет грандиозный успех. Плюс, есть похожие напряженные аспекты, как у Ольги, от Марса и Юпитера. Только в его случае, Марс в Раке еще и делает его пассивным в отличие от работяги Бузовой.

Дава может даже завидовать Ольге в глубине души. Его Венера в Овне, во-первых, ретроградная, что может дать потребительское отношение к женщинам. А во-вторых еще и напряжена Ураном, Нептуном и Юпитером, а это значит, что от него в любой момент можно ожидать непредсказуемое колебание настроения, резкое желание сменить партнера и поиск все новых и новых ощущений.

Теперь о совместимости: помимо тригона между Солнцем Бузовой и Марсом Давы, который мог в начале отношений дать серьезное развитие, остальные поддерживающие аспекты слабоваты… Марс с Венерой вообще никак не взаимодействуют, да и можно предположить, что скорее всего у Давы нет того сексуального напора, который хотелось бы ощущать Ольге.

Зато конфликтных аспектов более, чем достаточно! Самый неприятный – квадрат Сатурна Давы к Луне Ольги, которая постоянно хочет ласк и тактильного удовольствия. Такую конфигурацию называют "печатью несчастья". А с такими показателями расставание прогнозируемо и очевидно.

"Расставание с Давой – стресс и кризис для Ольги в настоящий момент, но в итоге она будет рада, что этот тяжелый человек теперь не рядом", – уверена астролог.

У Ольги Бузовой в этом году происходит возвращение Юпитера – планеты большого счастья, которая поддержит социальный успех, а может и даст отношения с авторитетным человеком. А вот Давиду уже в 2022 году предстоит пережить возвращение Сатурна, а это наоборот кризисный период, когда судьба подкидывает непростые ситуации по всем фронтам.