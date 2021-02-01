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Потребительское отношение и поиск новых ощущений: раскрыта правда об экс-возлюбленном Бузовой

Потребительское отношение и поиск новых ощущений: раскрыта правда об экс-возлюбленном Бузовой

Ольга Бузова и Давид Манукян. Фото: instagram.com/buzova86/
Тиана Атлас

Тиана Атлас блогер

 Профессиональный астролог с многолетним опытом. Имеет два высших образования, а также степень MBA, ведет личный блог в Инстаграм
Пресса уже который день обсуждает расставание Ольги Бузовой и Давида Манукяна. "Дни.ру" обратились к известному астрологу Тиане Атлас за комментариями, чтобы узнать, что же могло стать причиной разрыва самой известной пары российского шоу-бизнеса.
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Для этого стоит разобраться в потребностях каждого из них отдельно, а затем уже посмотреть совместимость. Один из ключевых вопросов – почему Ольге попадаются мужчины, которые могут поднять руку или просто воюют в отношениях?

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Ее жаждущая комфорта и удовольствий Луна в Тельце поражена Марсом в Скорпионе, а Марс – это Бог войны… Плюс, основной двигатель ее успеха – гипертрофированная тяга к роскоши и отсутствие чувства меры, порождающее конфликтность. "Идеал ее мужчины – такой же творческий, креативный и при этом глубокий, страстный, как она сама", – уверяет астролог.

С Давой все еще сложнее – несмотря на творческое Солнце в Рыбах, обе его женские планеты в серьезном напряжении: Луна в Козероге дает желание найти статусную женщину, через которую его ждет грандиозный успех. Плюс, есть похожие напряженные аспекты, как у Ольги, от Марса и Юпитера. Только в его случае, Марс в Раке еще и делает его пассивным в отличие от работяги Бузовой.

Дава может даже завидовать Ольге в глубине души. Его Венера в Овне, во-первых, ретроградная, что может дать потребительское отношение к женщинам. А во-вторых еще и напряжена Ураном, Нептуном и Юпитером, а это значит, что от него в любой момент можно ожидать непредсказуемое колебание настроения, резкое желание сменить партнера и поиск все новых и новых ощущений.

Теперь о совместимости: помимо тригона между Солнцем Бузовой и Марсом Давы, который мог в начале отношений дать серьезное развитие, остальные поддерживающие аспекты слабоваты… Марс с Венерой вообще никак не взаимодействуют, да и можно предположить, что скорее всего у Давы нет того сексуального напора, который хотелось бы ощущать Ольге.

Зато конфликтных аспектов более, чем достаточно! Самый неприятный – квадрат Сатурна Давы к Луне Ольги, которая постоянно хочет ласк и тактильного удовольствия. Такую конфигурацию называют "печатью несчастья". А с такими показателями расставание прогнозируемо и очевидно.

"Расставание с Давой – стресс и кризис для Ольги в настоящий момент, но в итоге она будет рада, что этот тяжелый человек теперь не рядом", – уверена астролог.

У Ольги Бузовой в этом году происходит возвращение Юпитера – планеты большого счастья, которая поддержит социальный успех, а может и даст отношения с авторитетным человеком. А вот Давиду уже в 2022 году предстоит пережить возвращение Сатурна, а это наоборот кризисный период, когда судьба подкидывает непростые ситуации по всем фронтам.

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1 февраля 2021, 23:30 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
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А Оля чистой воды идеал и красота, чур меня,чур
Гость
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Был КАЗАЛОСЬ нормальным Дави ,а сейчас опять <цензура> ,написал песенку о расставание с дебилкой ШОУ продолжается Бузова рычит,а это <цензура> Дави прощает ВОТ щваль,одна идиотка опускает мужика в унитаз ,а он дебил прощает потому что ему нужно как то себя определить, а как? только баба может,а он так ПШЫК
Гость
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У Бузовой все виноваты ,а она сама не пыталась посмотреть на себя? Почему с ней до сих пор никто не общается близко ? Эта штучка дебильная Бузова много может накопать , про того с кем общалась и кто пошел не так ,как ей хотелось ,но строить козни она умеет , она заточена на пакости, мерзости, это её жизнь , без этого она сдуется,а так развлекается алкоголичка,как ей хочется ,пока папики вокруг ,платят за все, что ИМ надо Блатная пыжится ,ПОКА,но скоро её <цензура> жизнь придет на нет Блевота не может так долго существовать,когда вокруг её ненавидят
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