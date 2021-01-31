"Я еле стою на ногах": Бузова о страданиях по Манукяну

Поющая ведущая в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ заявила, что очень тяжело переживает разрыв с избранником. Она отметила, что каждую ситуацию принимает близко к сердцу. Особенно, если это касается любви.
"Я еле стою на ногах", – поделилась звезда. Ранее стало известно, что артистка отправилась в лечебницу, чтобы сдать анализы и оздоровиться. Знаменитость решила восстановить физические и душевные силы. Певица опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото с капельницей.
К слову, снимок из медучреждения разместил на своей страничке в соцсети и рэпер Дава. Судя по всему, ему тоже нелегко пережить расставание с любимой.
Напомним, что Ольга Бузова и Давид Манукян были вместе полтора года. Недавно они вернулись с Мальдив, где даже сыграли свадьбу по местным обычаям. Казалось, у них все прекрасно в отношениях, но неожиданно они приняли решение расстаться.
При этом Ольга Бузова обвинила своего избранника в рукоприкладстве и изменах. Сам Давид Манукян хранит молчание о сложившейся ситуации.
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