Бузова и Манукян обратились к медикам после громкого расставания

Телеведущая находится на детокс-курорте. Там Ольга Бузова сдает анализы и оздоравливается. Артистка разместила в "Сторис" короткое видео с капельницей.
В свою очередь рэпер Дава тоже поделился с фолловерами снимком из больничной палаты. Однако подобности о том, какие процедуры решил пройти музыкант, неизвестны.
Ранее стало известно, что артистка проходит курс процедур для восстановления здоровья и сил. Обычно теледива каждую весну проходит медицинское обследование, проверяя весь организм. В этот раз Ольга Бузова решила обратиться к медикам раньше – из-за тяжелого расставания с возлюбленным.
Напомним, Ольга Бузова после разрыва с Давидом Манукяном обвинила его в домашнем насилии и заявила, что парень был ей неверен. Девушка даже опубликовала свои снимки, на которых видны синяки, а также видео с якобы изменой бойфренда. Рэпер старается не комментировать ситуацию и все обвинения опровергает.
После болезненного разрыва Ольга Бузова решила пройти проверенной дорогой и вместо психотерапии занялась работой. Звезда много снимается, участвует в шоу, а также записывает новые песни.
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