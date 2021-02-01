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"Меня это очень оскорбляет": жена прокомментировала отношения Тарасова с дочерью от первого брака

Дмитрий Тарасов. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов воспитывают двух общих детей. Однако у футболиста есть еще одна дочь от первого брака. Поклонники пары долгое время предполагали, что именно избранница препятствует общению отца с Ангелиной. Она долгое время молчала, но теперь все изменилось.
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Видимо, Костенко устала от слухов вокруг ситуации и решила высказаться. Недавно она в очередной раз общалась с подписчиками, и ей задали соответствующий вопрос. Жена Дмитрия Тарасова пояснила, что ее вины здесь нет. Она отметила, что сама является ребенком разведенных родителей, поэтому все прекрасно понимает.

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"Я никогда не была против общения сестричек. Тем более, общения девочки с отцом. Будучи сама ребенком разведенных родителей, считаю это полным абсурдом. Наши двери всегда открыты", – сообщила Костенко. "Понимаю, что довольно красочно и привычно в наше время являться злой мачехой, но я таковой не являюсь. Меня это очень оскорбляет", – заявила она.

Напомним, футболист несколько раз сам говорил о том, что редко общается с Ангелиной. По его словам, всему виной бывшая супруга. "Я пишу, ответа нет от дочки. У нее есть телефон, я дарил его лично – два телефона. Потом я задался вопросом, для чего мне стучаться в эти ворота? Ей так говорят, наверное, чтобы не общалась", – ранее возмущался он.

Оксана Тарасова же утверждает, что никогда не мешала спортсмену видеться с дочерью. По ее словам, Дмитрию самому этого не нужно. Он не виделся с Ангелиной уже около двух лет.

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Автор: 1 февраля 2021, 14:29 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Правильная жизнь новой возлюбленной Тарасова

комментарии

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Тарасов Иуда продажный, бог видит какой ты лгун, ври дальше
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