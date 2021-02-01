"Меня это очень оскорбляет": жена прокомментировала отношения Тарасова с дочерью от первого брака

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов воспитывают двух общих детей. Однако у футболиста есть еще одна дочь от первого брака. Поклонники пары долгое время предполагали, что именно избранница препятствует общению отца с Ангелиной. Она долгое время молчала, но теперь все изменилось.

Видимо, Костенко устала от слухов вокруг ситуации и решила высказаться. Недавно она в очередной раз общалась с подписчиками, и ей задали соответствующий вопрос. Жена Дмитрия Тарасова пояснила, что ее вины здесь нет. Она отметила, что сама является ребенком разведенных родителей, поэтому все прекрасно понимает.

"Я никогда не была против общения сестричек. Тем более, общения девочки с отцом. Будучи сама ребенком разведенных родителей, считаю это полным абсурдом. Наши двери всегда открыты", – сообщила Костенко. "Понимаю, что довольно красочно и привычно в наше время являться злой мачехой, но я таковой не являюсь. Меня это очень оскорбляет", – заявила она.

Напомним, футболист несколько раз сам говорил о том, что редко общается с Ангелиной. По его словам, всему виной бывшая супруга. "Я пишу, ответа нет от дочки. У нее есть телефон, я дарил его лично – два телефона. Потом я задался вопросом, для чего мне стучаться в эти ворота? Ей так говорят, наверное, чтобы не общалась", – ранее возмущался он.

Оксана Тарасова же утверждает, что никогда не мешала спортсмену видеться с дочерью. По ее словам, Дмитрию самому этого не нужно. Он не виделся с Ангелиной уже около двух лет.

