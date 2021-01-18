Тарасов проговорился о беременности Костенко

Дмитрий Тарасов разоткровенничался на интервью и нечаянно сболтнул то, о чем, возможно, не собирался пока говорить. Футболист рассказал об отношении к вакцинации от коронавируса.



Спортсмен признался, что сам не против сделать прививку. Его супруга же переживает по поводу того, как процедура может повлиять на беременных.

Слухи о том, что Анастасия Костенко ждет третьего ребенка, появились еще несколько недель назад. Глядя на снимки модели в соцсети, поклонники посчитали, что она поправилась.

Говоря о прививке от коронавируса, Дмитрий Тарасов, кажется пролил свет на истину. "Она, вроде бы, негативно относится, потому что непонятно, как вакцина влияет на беременную женщину", – заявил футболист. Он добавил, что если жену переубедить, то она тоже будет готова вакцинироваться.

Напомним, что звездная пара уже воспитывает двух дочерей. Также у Дмитрия Тарасова есть наследница от первого брака. Со старшей дочерью футболист почти не общается из-за напряженных отношений с матерью девочки. Ранее Анастасия Костенко рассказывала, что хочет большую семью и будет только рада третьему ребенку. Спортсмен рассказывал, что мечтает о сыне.

Ранее "Дни.ру" писали, как российские звезды, в том числе Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов, провели время за границей в январе. Так, певец Сергей Лазарев, его друг Влад Топалов вместе с супругой Региной Тодоренко отдохнули на Бали, а Лолита Милявская – в Дубае.

