"Не страшнее того, что исполняли эти дамы": Тарзан собирается наказать обокравшую его любовницу

Стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) заявил, что желает наказать девушек, с которыми развлекался в отсутствие супруги, певицы Наташи Королевой. По его словам, в настоящий момент ведутся процессуальные действия.

В прошлом году актриса Анастасия Шульженко несколько раз появлялась в студии скандальных ток-шоу и рассказывала об интимной связи с Тарзаном. Стриптизеру пришлось признаться в измене Наташе Королевой. Однако при этом Сергей заявлял, что девушки, которые составляли ему компанию в отсутствие жены, вынесли из его дома деньги и драгоценности.

После случившегося Королева обратилась в правоохранительные органы с заявление о краже. В эфире шоу "Звезды сошлись" Тарзан отметил, что жаждет правосудия, как и его супруга. "Звучат мои слова нестрашно. Не страшнее того, что исполняли эти дамы", – цитирует Сергея телеканал "360".

Напомним, Наташа простила предательство Сергею. При этом артистка раскритиковала редакторов скандальных передач, которые предали огласке проблемы в ее личной жизни. Несмотря на громкие обвинения в адрес федеральных каналов, Королева излила душу журналистке Ксении Собчак в ее ютуб-шоу.

По словам супруги Тарзана, телеведущая сумела сохранить "простые человеческие ценности и культуру". Наташа Королева считает журналистку настоящим профессионалом.