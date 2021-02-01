"Не страшнее того, что исполняли эти дамы": Тарзан собирается наказать обокравшую его любовницу

В прошлом году актриса Анастасия Шульженко несколько раз появлялась в студии скандальных ток-шоу и рассказывала об интимной связи с Тарзаном. Стриптизеру пришлось признаться в измене Наташе Королевой. Однако при этом Сергей заявлял, что девушки, которые составляли ему компанию в отсутствие жены, вынесли из его дома деньги и драгоценности.
После случившегося Королева обратилась в правоохранительные органы с заявление о краже. В эфире шоу "Звезды сошлись" Тарзан отметил, что жаждет правосудия, как и его супруга. "Звучат мои слова нестрашно. Не страшнее того, что исполняли эти дамы", – цитирует Сергея телеканал "360".
Напомним, Наташа простила предательство Сергею. При этом артистка раскритиковала редакторов скандальных передач, которые предали огласке проблемы в ее личной жизни. Несмотря на громкие обвинения в адрес федеральных каналов, Королева излила душу журналистке Ксении Собчак в ее ютуб-шоу.
По словам супруги Тарзана, телеведущая сумела сохранить "простые человеческие ценности и культуру". Наташа Королева считает журналистку настоящим профессионалом.
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