Не Тарзан: Королеву застукали в ресторане с другим мужчиной

Оказалось, что за столом с артисткой сидел ее давний друг – руководитель продюсерского центра "Овация" Борис Рубиновский. Он улыбался, делал Наташе Королевой комплименты и даже кормил ее с ложечки.
Звезда сообщила, что после отъезда товарища она на жесткой диете, потому что скоро у нее гастроли. Муж певицы Тарзан пока никак не отреагировал на происходящее. Возможно, причиной тому стала его измена Наташе Королевой, информация о которой в сентябре прошлого года стала известна всей стране. Сергей Глушко позднее заявил, что девушка силой затащила его в кровать, чем-то напоив.
Напомним, после громкого скандала Наташа Королева решила отдохнуть от передряг и отправилась на остров жить в диком племени. Участвуя в шоу ТНТ "Племя", она добывала себе еду, принимала роды у дикарки и жила без благ цивилизации, очищая душу и сердце от негатива.
Как писали "Дни.ру", Тарзан не утерпел в разлуке с женой и решил отправиться к ней в Танзанию. Однако певица была расстроена появлением супруга, заявив, что не успела даже от него отдохнуть.
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