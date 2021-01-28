"Надоели вконец!": Разъяренная Королева взорвалась из-за любовниц мужа

Скандал, связанный с "любовницей" Тарзана, кажется, уже был практически исчерпан, однако ситуация приобрела новый поворот. Подруга Анастасии Шульженко, которая в тот злополучный вечер также находилась в квартире пары, решилась на откровение.

Милана Миломанова заявила, что приятельница затеяла всю историю с мужем Королевой исключительно ради десяти тысяч подписчиков в "Инстаграм". Изначально Милане тоже приписывали роль любовницы Тарзана, однако оказалось, что девушка только снимала все происходящее на видео. Теперь ей придется нести ответственность за содеянное. Правоохранительные органы расследуют уголовное дело по факту изготовления и распространения порнографии с участием стриптизера.

Сейчас Милана утверждает, что снять интимное видео ее уговорила именно Шульженко. Для этой миссии она и взяла ее на встречу с супругом Королевой. По словам Миломановой, "любовница" была уверена, что после такого на нее точно подпишутся многие, а потом она сможет заработать на рекламе. Испугавшись приговора, Милана попросила у Наташи прощения.

Однако Наташа Королева не намерена прощать девушек. "Это крокодильи слезы! Надоели вконец! С самого начала все нормальные люди поняли, что на нашу семью была настоящая атака! Никаких интервью этой девушки не читала и читать не хочу! Пусть этими вопросами занимаются правоохранительные органы: они определят, кто прав, а кто виноват! Всем воздастся по закону!" – резко высказалась артистка.

Она отметила, что переживает за своих близких, которым было непросто смириться со всем происходящим. "Я сейчас нахожусь у мамы в Майами. Она тоже очень переживала. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы ее успокоить!" – подчеркнула звезда.