Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Понедельник
1 февраля
Лента новостей
08:45
"Мне не больно, мне хорошо": призрак умершего от анального разрыва Шевчука явился подруге
08:36
"От этого и умер": обнародован страшный секрет Ланового
08:26
Проблема внутренней легитимности выглядит для Лукашенко нерешаемой – политолог Класковский
08:21
Какие изменения в России произошли с 1 февраля
06:02
Прервала долгое молчание: внешний вид певицы Линды шокировал народ
04:04
Верните Бритни: поклонники американской звезды забили тревогу
02:00
Москвичей пригласили оценить чистоту вкуса
00:09
Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2021 года
00:02
Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 февраля 2021 года
22:06
Россиян предупредили об ослаблении рубля в феврале: Придется экономить
21:58
Нюша устроила эротические пляски в бикини
20:08
Лукашенко создал себе информационный вакуум – аналитик Можейко
20:01
"Опять начнется – грязь, маты": Шоу "Дом-2" возвращается на экраны
19:33
Москалькова просит прекратить провоцировать полицию
18:03
Во все тяжкие: Нюша возбудила фанатов упругими ягодицами в постели
18:00
"Какая прелесть!": Годовалая дочь Курниковой от Иглесиаса всполошила народ
17:47
Дочь покойной Веры Глаголевой напомнила о важной дате
17:46
Зеленский признался, что злится на Трампа
17:32
Полиция спасла жизнь мужчине в центре Москвы
17:26
"Счастливая мама": Топурия вышла на фотопрогулку с новорожденным сыном
17:11
"Как под копирку": россияне ахнули от внешности сына Петросяна
16:54
"Вывалила дыньки": Бородина привлекла внимание пикантными фотографиями
16:25
"Я еле стою на ногах": Бузова о страданиях по Манукяну
16:15
Семейная идиллия пресс-секретаря президента умилила публику
16:03
Родители и общественность уберегли детей от участия в незаконных акциях
15:49
В незаконной акции в Москве участвовали 2 тыс. человек
15:43
Пугачева отказалась прощаться с погибшим после оргии стилистом
15:38
Вне конкуренции: Прилучный обомлел от взгляда юной красотки
15:17
Почему Лолита скрывает нового возлюбленного
14:45
Избитая в ночном клубе поклонница рэпера Navai показала изуродованное лицо
14:29
Бузова и Манукян обратились к медикам после громкого расставания
14:15
Мать Петрова призвала поклонников молиться
13:47
Брежнева рассказала о новых утренних ритуалах Меладзе
13:42
Эксперт о позиции Китая по отношению к режиму Лукашенко: Ему будет совершенно все равно
13:28
В ОП назвали госизменой призывы сторонников Навального ввести санкции против граждан РФ
12:59
"Выпили по стаканчику": вдова Этуша о развлечениях умершего Ланового на том свете
12:58
"Слишком горячо": звезда сериала "Кухня" устроила вакханалию с Тарзаном
12:31
Политолог объяснил провал незаконных акций в Сибири и на Дальнем Востоке
12:15
Юля весточку подала: в день 40-летия на могиле Началовой случилось невероятное чудо
12:12
"Легко это переживешь": Ургант пошутил над Бузовой в связи с расставанием с любовником
11:58
86-летняя Наталья Фатеева выживает с помощью костылей
11:29
"Попала на операционный стол": стали известны подробности состояния экс-жены Аршавина
11:27
"Всех окружить, задушить, задавить": эксперт о методах власти Лукашенко
10:58
Эдита Пьеха лишилась самого дорогого
10:50
Умерла знаменитая российская певица
10:49
Впервые названы реальные причины смерти Началовой
10:45
В незаконной акции на Камчатке участвовали 30 человек
06:02
"Я так горжусь": модель с синдромом Дауна стала звездой глянца
04:01
"На парня похожа": Максим Виторган показал обнаженную пассию
01:59
Женихи для Бузовой: какие звездные мужчины могут составить пару певице
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Умершего от анального разрыва Шевчука отказались хоронить в России
Экс-глава Нацбанка Белоруссии предрек побег Лукашенко из страны
"Быдло не вытащишь": дружок умершего после гей-оргии Шевчука накинулся на россиян
Нагадить на могилу: украинцы плюнули в Ланового
Пугачева отказалась прощаться с погибшим после оргии стилистом
Юля весточку подала: в день 40-летия на могиле Началовой случилось невероятное чудо
Шоу-бизнес

"Мне не больно, мне хорошо": призрак умершего от анального разрыва Шевчука явился подруге

Фото: Дни.ру
1 февраля исполнилось исполнилось 9 дней с момента скоропостижной смерти знаменитого звездного стилиста Александра Шевчука. Его подруга – поэт, певица и композитор Ирина Грибулина – ночью увидела покойного, словно наяву. И передала "Дни.ру" подробности разговора с ним.
прочитано 222 раза

В православной традиции считается, что на девятый день ангелы приводят новопреставленного к престолу Бога, а после разговора с Всевышним душа отправляется в ад. Там начинаются мытарства умершего, которые заключаются в прохождении испытаний. В это время крайне важны молитвы, воспоминания близких, которые оказывают неоспоримую помощь ушедшему в его загробных страданиях и определении участи.

ПО ТЕМЕ

Умершего от анального разрыва Шевчука отказались хоронить в России

Принц из сказки: как выглядел в гробу умерший во время секс-утех Шевчук

 Гей-скандалы

Сюжеты Гей-скандалы

"Саша в первую же ночь после смерти пришел ко мне, – плачет Ирина Грибулина. – Даже покойные родители не сразу приснились, а он явился. Стоял на пороге моей квартиры – весь белый, в свитере, в белых джинсах, с копной белых кудрявых волос, как у него это было в юности. "Сашка, а написали, что ты умер!" – удивилась я. Он улыбнулся, обнял меня и сказал: "Если бы ты знала, как мне хорошо, не больно и замечательно".

Прохор Шаляпин, Ирина Грибулина и Анжелика Агурбаш возле морга. Фото: Дни.ру

Напомним, как писали СМИ, вечером 24 января у 54-летнего стилиста Александра Шевчука после гей-контакта открылось анальное кровотечение, Прибывшие по вызову врачи констатировали некроз тканей. Шевчука экстренно прооперировали, извлекли из его прямой кишки инородный предмет и перевели стилиста в реанимацию. Однако спасти его, увы, не удалось.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Александр Шевчук (@alex_shevchuk_stylist)


Его тело кремируют и похоронят в родной Умани на Украине.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 1 февраля 2021, 08:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

Концерт Бузовой в гей-клубе закончился под утро массовой оргией

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Зеленский признался, что злится на Трампа
Эксперт о позиции Китая по отношению к режиму Лукашенко: Ему будет совершенно все равно
В незаконной акции в Москве участвовали 2 тыс. человек
Политолог объяснил провал незаконных акций в Сибири и на Дальнем Востоке

Шоу-бизнес

"Мне не больно, мне хорошо": призрак умершего от анального разрыва Шевчука явился подруге
"От этого и умер": обнародован страшный секрет Ланового
Прервала долгое молчание: внешний вид певицы Линды шокировал народ
Верните Бритни: поклонники американской звезды забили тревогу

Проишествия

Торопился на концерт: известный певец попал в ДТП со смертельным исходом
Полиция спасла жизнь мужчине в центре Москвы
В Москве задержали приезжего по делу о нападении на полицейских 23 января
Изрезанная турком российская модель находится в тяжелом состоянии

Lifestyle

Раздражение, стеснение и отсутствие туалета: неловкий момент между Гурченко и Басилашвили спас фильм "Вокзал на двоих"
Рыдающая Муравьева и восторгающийся Брежнев: легендарная "Москва слезам не верит" стала испытанием для Меньшова
Ежедневный риск и чешуйки из кинопленки: опасные съемки легендарного "Человека-амфибии"
Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Шоу-бизнес

Впервые названы реальные причины смерти Началовой

Певица долго тянула с операцией
Шоу-бизнес

Пугачева отказалась прощаться с погибшим после оргии стилистом

Примадонна проигнорировала смерть Шевчука из-за гей-оргии
Шоу-бизнес

"Вывалила дыньки": Бородина привлекла внимание пикантными фотографиями

Теледива снова отправилась отдыхать
Шоу-бизнес

Почему Лолита скрывает нового возлюбленного

Журналисты считают, что певица тайно вышла замуж

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года
Гороскоп на февраль 2021 года
Гороскоп на сегодня, 29 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Малафеев упек вляпавшуюся в историю со сбытом наркотиков дочь в клинику
"Травит детей": Тутберидзе разнесли в пух и прах из-за методов работы
Смолов рассекретил отношения с внучкой Ельцина
"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко

Регионы

Обновленный аэропорт Челябинска назвали именем Курчатова
В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз
Путин и Воробьев открыли транспортную развязку в Химках
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+