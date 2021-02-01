"Мне не больно, мне хорошо": призрак умершего от анального разрыва Шевчука явился подруге

1 февраля исполнилось исполнилось 9 дней с момента скоропостижной смерти знаменитого звездного стилиста Александра Шевчука. Его подруга – поэт, певица и композитор Ирина Грибулина – ночью увидела покойного, словно наяву. И передала "Дни.ру" подробности разговора с ним.

В православной традиции считается, что на девятый день ангелы приводят новопреставленного к престолу Бога, а после разговора с Всевышним душа отправляется в ад. Там начинаются мытарства умершего, которые заключаются в прохождении испытаний. В это время крайне важны молитвы, воспоминания близких, которые оказывают неоспоримую помощь ушедшему в его загробных страданиях и определении участи.

"Саша в первую же ночь после смерти пришел ко мне, – плачет Ирина Грибулина. – Даже покойные родители не сразу приснились, а он явился. Стоял на пороге моей квартиры – весь белый, в свитере, в белых джинсах, с копной белых кудрявых волос, как у него это было в юности. "Сашка, а написали, что ты умер!" – удивилась я. Он улыбнулся, обнял меня и сказал: "Если бы ты знала, как мне хорошо, не больно и замечательно".

Напомним, как писали СМИ, вечером 24 января у 54-летнего стилиста Александра Шевчука после гей-контакта открылось анальное кровотечение, Прибывшие по вызову врачи констатировали некроз тканей. Шевчука экстренно прооперировали, извлекли из его прямой кишки инородный предмет и перевели стилиста в реанимацию. Однако спасти его, увы, не удалось.

Его тело кремируют и похоронят в родной Умани на Украине.