Принц из сказки: как выглядел в гробу умерший от анального разрыва Шевчук

Стилиста хоронили в дорогом черном двухдверном матовом гробу с шелковой обивкой внутри. Говорят, его как и все скорбные расходы, оплатила Лайма Вайкуле, которая с Александром Шевчуком много лет работала и близко дружила.
На крышке домовины лежала любимая бейсболка стилиста – их у него была целая коллекция. Без этого стильного аксессуара он, кажется, даже не мыслим – на всех фотографиях в социальных сетях Шевчук запечатлен именно в кепке. Одет же он был в строгий черный костюм и белую рубашку – напоминал заснувшего прекрасного принца из сказки.
Увы, это не сказка, а жестокая быль. Напомним, вечером 24 января у 54-летнего стилиста Александра Шевчука после гей-оргии открылось анальное кровотечение, Прибывшие по вызову врачи констатировали некроз тканей. Шевчука экстренно прооперировали, извлекли из его прямой кишки инородный предмет и перевели стилиста в реанимацию. Однако спасти его не удалось.
Гроб Шевчука утопал в цветах – друзья несли его любимые розы и лилии. Кстати, именно эти белые цветы считаются во многих европейских странах траурными и покупаются только для кладбищ.
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