Умершего от анального разрыва Шевчука отказались хоронить в России

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Фото: Дни.ру
Неделю назад ушел из жизни стилист Александр Шевчук. Поэт, композитор и певица Ирина Грибулина его кончину восприняла очень близко к сердцу – она потеряла друга. На панихиде с ней встретился корреспондент "Дни.ру".
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"На моих волосах до сих пор окраска, которую делал Саша своими ручками, – плачет Ирина. – Мы с ним познакомились примерно четверть века – нас свел руководитель Росгосцирка Гия Эрадзе. А в последние два года стали очень близки, и не было дня, чтобы мы не созванивались. У нас было столько планов – на клипы, на фотосессию!.."

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В Интернете сегодня много пишут, что, возможно, знаменитого стилиста убили. Но Грибулина не спешит с голословными обвинениями. "Этим должны заниматься следственные органы, – говорит она. – Нас там не было, мы можем только предполагать и строить догадки. Но я считаю, что это такая нелепая и глупая смерть в 54 года! Просто трагическая случайность!"

Напомним, как писали СМИ, вечером 24 января у 54-летнего стилиста Александра Шевчука после гей-оргии открылось анальное кровотечение, Прибывшие по вызову врачи констатировали некроз тканей. Шевчука экстренно прооперировали, извлекли из его прямой кишки инородный предмет и перевели стилиста в реанимацию. Однако спасти его не удалось...

Рассказала Грибулина и о судьбе тела покойного. "Насколько я слышала, его родственники с Украины решили кремировать Сашу, а потом урну с прахом увезти из России и захоронить на его малой родине – на кладбище в Умани (Черкасская область Украины, 925 километров от Москвы – Прим. ред.), – говорит Ирина. – Мне очень жалко, что я не смогу ходить к нему на могилу, а для для нас, православных христиан, это очень важно".

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Автор: 30 января 2021, 12:08
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