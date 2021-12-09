"Высосал из пальца": Данко сцепился с оскорбленным Омаровым

Курбан Омаров наконец нашел способ досадить высмеявшему его Данко.

Когда Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись, певец Данко поспешил прокомментировать ситуацию и заявил, что телеведущая бросила мужа, так как не любила. Насмешки артиста задели бизнесмена, но прежде чем отреагировать, он выждал время. Спустя несколько месяцев Курбан Омаров в ответ высмеял Данко за видео с переодеванием в платье и вдобавок намекнул на то, что возлюбленная певца пыталась флиртовать с ним в Сети.

Язвительный Данко в отличие от своего оппонента не стал медлить с ответом и тут же сцепился с оскорбленным Омаровым. В комментарии StarHit певец отметил, что до экс-супруга Бородиной все доходит слишком долго. Что касается ролика с переодеванием, то, по словам Данко, это был всего лишь шуточный челлендж, а в верности своей невесты – Марии Силуяновой исполнитель ни чуть не сомневается.

"В общем, все высосал из пальца, спасибо огромное за пиар," – насмешливо заявил Данко.



Певец также подчеркнул, что он ни на что не обижается и не испытывает личной неприязни к Омарову. При этом Данко оказался удивлен тем, что бизнесмен уже забыл Бородину и "подбивает клинья" к его невесте. Вместо того, чтобы флиртовать с чужой женщиной, артист посоветовал Омарову написать новому парню Бородиной.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Курбан Омаров вмазал рыдающей Ксении Бородиной.