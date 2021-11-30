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Намекнул на новую любовницу и сделал операцию на лице: что стало с бывшим мужем Бородиной после развода

Намекнул на новую любовницу и сделал операцию на лице: что стало с бывшим мужем Бородиной после развода

Курбан Омаров не перестает подкидывать общественности новые поводы для обсуждения его жизни
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Летом этого года стало известно, что брак Ксении Бородиной и Курбана Омарова подошел к концу. Пара объявила о своем расставании после шести лет совместной жизни. После громкого развода ведущая "Дома-2" давала понять, что стала жертвой предательства и не желает больше слышать об экс-партнере. Однако оба бывших супруга продолжают создавать видимость бурной личной жизни. Пока теледива публикует снимки с якобы подаренными ей цветами от таинственных незнакомцев, Омаров подогревает интерес к себе публики всеми возможными способами.

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Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

В браке с известной женой мужчина нередко становился жертвой нападок общественности. Поклонники предполагали, что вся ответственность за финансовое положение семьи лежит на хрупких плечах Ксении, а Курбан якобы сидит у нее на шее. Неоднократно Омаров объяснялся, что не тунеядствует и занимает должность в строительной компании. А после развода мужчина, за которым закрепилось звание альфонса, решил освоить популярную в наше время профессию. Вместо развития бизнеса экс-возлюбленный ведущей "Дома-2" активно взялся за личный блог в "Инстаграм".

Чтобы привлечь к себе внимание аудитории, Курбан воспользовался возросшим интересом к его личной жизни после развода со звездной женой. Сначала мужчина демонстрировал поклонникам совместные вылазки с бывшей женой Аллой, которая родила ему сына до брака с Ксенией. А не так давно бывший избранник теледивы, судя по всему, решил добавить в слухи о своей личной жизни немного загадочности. Теперь в "Инстаграм" Омарова регулярно появляются новые снимки с разными частями тела новой пассии, имя которой он не раскрывает. При этом Курбан не подтверждает, но и не отрицает, что в его жизни появилась любимая женщина.

Несколько дней назад экс-партнер Бородиной в очередной раз заставил общественность говорить о себе. Омаров прилетел в Турцию и посетил одну из местных клиник, намекнув подписчикам, что собирается круто изменить внешность. Пока мужчина держал в тайне свои планы, поклонники высказывали догадки о грядущих переменах в его внешнем виде. Некоторые предполагали, что Курбан исправит себе нос или сделает грудь. Однако, очевидно, больше всего бывшего мужа светской львицы беспокоило отсутствие бороды.

Накануне стало известно, что мужчина сделал операцию по пересадке волос с затылка на лицо. Омаров рассказал, что болевые ощущения после семичасовой операции оказались менее сильными, чем он предполагал. Результатами преображения и своей новой бородой экс-супруг Бородиной пообещал порадовать подписчиков немного позже.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
30 ноября 2021, 13:21 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Развод, беременность и новый мужчина мечты: что происходит в жизни Бородиной и Омарова

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