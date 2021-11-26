"Урод и лжец": Бывший муж вмазал рыдающей Бородиной

Курбан Омаров ответил на дерзкий выпад бывшей жены. Ксения Бородина ведет негласную войну с экс-супругом.

После развода Ксения Бородина и Курбан Омаров не смогли остаться друзьями. Ведущая выпроводила экс-возлюбленного из роскошного дома в съемную квартиру и пошла вразнос. Звезда намекнула фанатам, что стала жертвой измен и предательства.

Сейчас супруги не поддерживают общения, но каждый из них пытается набить себе цену. Он публикует фото с таинственной незнакомкой, которую считают его новой пассией, а теледива тем временем хвастается роскошными букетами. Причем цветы, по мнению подписчиков, она покупает себе сама.

Звезда "Дома-2" строит из себя женщину нарасхват, да только не всегда ей удается сохранять бодрый настрой. В четверг вечером она записала инстаграм-историю со слезами на глазах. Стало очевидно — Ксения Бородина рыдает, да только этого не показывает в личном блоге.

Курбан Омаров отношения с экс-партнершей не афиширует, но их напряженность явно зашкаливает. Поклонники начали за него беспокоиться. "Ксения тонко намекает всей стране, что вы урод, изменщик, тиран и лжец, и вы дарите фэйки своим любовницам", — пожаловались мужчине в профиле "Инстаграм".

Своей реакцией бизнесмен практически вмазал прежней избраннице. "Представляете, какие у меня любовницы, что их обсуждают суперзвезды))", — ехидно объявил холостяк. Он уточнил, что телеведущая продолжает за него цепляться и не может отпустить. Судя по всему, Ксения Бородина ему ни капельки не интересна, но потешить эго для мужчины — святое.