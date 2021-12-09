"Что-то напоминает": Затравленную Хилькевич сняли на диване в окружении мужчин

Анна Хилькевич порадовала подписчиков забавным снимком.

Артистка выложила фото, на котором сидит на диване, а сзади стоят четверо мужчин. "Я и парни с которыми я работаю. Все не уместились в кадр", - написала Анна. Подписчики сразу оценили юмор и отсылку к фото со съемок фильма для взрослых, которое долго гуляло по Сети и стало мемом.

"Где-то я такое фото уже видел (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Тонко", "Как будто начало фильма", "Как в фильме", "Это очень смешно", "что-то напоминает", "Я видел видео которое начинается так же", "Кастинг на новый фильм?", "Неплохая отсылка", "Что-то мне напоминает это фото", – поддержали юмор комментаторы.

Ранее Анна Хилькевич поделилась с подписчиками неприятным фактом – у нее есть хейтер, который методично травит ее уже много лет. Недоброжелатель использует исключительно матерные конструкции, периодически меняя аккаунты. Анна не понимает, чем заслужила такую длительную и прицельную травлю, ведь на своей странице она старается быть позитивной и ни с кем не конфликтовать.

Коллеги поддержали артистку, написав, что у всех публичных людей есть свой личный хейтер, который реагирует буквально на каждое слово. Стас Ярушин и Сарик Андреасян поддержали Хилькевич в комментариях.