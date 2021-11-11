Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Это большая утрата": Талызина скорбит об уходе Домогарова
"Отказ от родителя": психика дочки извращенца Панина не выдерживает
47 лет в фиктивном браке: всплыла грязная тайна Винокура
"Повторное заражение": плачевный результат вечеринки певицы МакSим
партнеры
Четверг
11 ноября
Лента новостей
13:40
"Надо лечиться": заговорившей о жуткой болезни Кончаловской не могут поставить диагноз
13:39
"Источник ужаса": Похоронившего жену Шепелева настигла смертельная болезнь
13:39
"Это было ее желание": Збруев о смерти отсидевшей в тюрьме жены
13:38
Раскрыты секреты шоу "Голос": закулисье проекта
13:35
Жертва пластики и черный: известная певица вылила ушат грязи на Бурака Озчивита и его жену
13:32
Жириновский назвал сроки объединения России и Белоруссии
13:25
Голая Волочкова стыдливо поймала выпадающую грудь: Сюрприз!
13:00
Грандиозный финал 12-ого сезона Международного конкурса красоты
13:00
"Тупая башка схватила!": Безалаберная Кудрявцева похитила чужие сумки
12:57
Разочаровавшийся в любви Газманов заговорил о конце
12:51
"Полная идиотка": у помолодевшей Ароновой разъехались ноги после получения важной новости
12:47
Барецкий избил официанта из-за бутерброда: Схватил за волосы и закричал
12:46
Криптоблогер Арут Назарян сыграл в реальную версию "Игры в кальмара" с Егором Кридом: что из этого получилось
12:46
Проклова, Хилькевич: российские актрисы, которые стали жертвами домогательств
12:26
Оголившуюся Маркл заплевали на Дне ветеранов: Не время и не место
12:17
"Путь через постель – самый короткий": неожиданные откровения Цой об альфонсах и геях на сцене
12:13
Болезни, обнищавшая семья и провал с досрочным освобождением: как живет Ефремов в колонии
12:13
Ротару крепко приложили после скандала с Крымом: "Поддерживала власть Украины"
12:11
"Плохо закончит": Мать поставила крест на больном уголовнике Ефремове
12:11
Жириновский назвал самый "прогнивший" регион России
12:09
Порошина раскрыла свои чувства к Куценко: Дорогой
12:07
В России вновь насчитали больше 40 тысяч случаев коронавируса за сутки
12:06
"Посылочка с пальцем": актера из "Улиц разбитых фонарей" обвинили в похищении малолетнего
11:41
Джигурда призвал Бузову объединиться после скандала во МХАТе: Утрем нос!
11:29
Малахов заговорил о смерти на фоне слухов о тяжелой болезни
11:16
"Невесты две – Орейро и Россия": помпезное вручение паспорта "Дикому ангелу" обескуражило
11:13
Названы города России с самыми снежными зимами
11:05
Переломы и травмы внутренних органов: врачи оценили состояние попавшей в ДТП Сафоновой
10:57
В Москве столкнулись сразу 16 автомобилей
10:51
Лазарев сильно сдал после грязного гей-скандала
10:42
Бледная кожа и синяки: Появление Ваенги на публике вызвало оторопь
10:15
Руссо признался в многолетней связи с Орбакайте
09:57
Васильева влепила смачную пощечину Федункив: Наглые тумбы!
09:40
Тарзана увидели у обнаженной красотки после скандала с изменой Королевой
09:36
"Показали шоу": Сухоруков о гадкой драке отца и мужа Фриске за собранные с народа миллионы
09:12
Обойдется без прощания и почестей: забытую всеми Малявину тайно похоронили рядом с Началовой
09:12
Бизнес на 100 миллионов, молитвы и семья: как живет певица Макsим после клинической смерти
08:57
Вопреки Маслякову: Мартиросян заявил о возвращении шоу-убийцы КВН
08:54
Спустя 76 лет: новый глава МИД Японии заявил о планах на мирный договор с Россией
08:53
Вскрылись ужасающие данные состояния 74-летней Ротару: Изнашиваются внутренние органы
06:27
Выполняйте с вечера: 8 простых ритуалов, которые сделают следующий день лучше
04:12
День Анастасии Овечницы и Аврамия Овчара: что нельзя делать 11 ноября
02:42
Бежать некуда: Меган Маркл готовит ловушку для Кейт Миддлтон
00:22
11 ноября все изменится: три знака зодиака, для которых дата станет решающей
21:42
"Эндорфины заработали!": Валерия и Пригожин показали свои игрища на камеру
21:14
Политолог Орлова оценила возможность встречи Путина и Байдена
20:51
В Москве учитель-извращенец пытался соблазнить школьника своими интимными снимками
20:34
"Она в какой-то момент выпала": 83-летний Збруев помянул бывшую возлюбленную
20:24
В Королеве женщина ранила ударом в грудь своего собутыльника
20:11
В Подмосковье школьница разбилась насмерть во время попытки сделать эффектное селфи
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Имя киевской пианистки Цымбалюк-Романовской предложено присвоить московской музыкальной школе
Оконфузившуюся Ротару хотят лишить почетного звания: Стала антиподом себя самой
"Об этом все знали": Любвеобильную изменщицу Васильеву приложили за наглую ложь
"Запредельное зло поперло": вдова известного актера плюнула в деспотичную Доронину за самодурство
Секс-видео 65-летнего качка Шифрина попало в Сеть
"Тяжело дышать": Избитая братом дочь Распутиной показала следы насилия
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Елена Проклова. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com Наталья Варлей. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Вера Васильева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анна Хилькевич. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Лариса Лужина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com Елена Проклова. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com

Проклова, Хилькевич: российские актрисы, которые стали жертвами домогательств

Многие актрисы подвергаются харассменту со стороны со стороны известных коллег или вышестоящего руководства. Однако рассказывать свою историю и раскрывать имя обидчика решаются лишь единицы
прочитано 211 раз

Наталья Варлей

Наталья Варлей. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Фильм "Кавказская пленница" стал для 19-летней Натальи Варлей роковым во всех проявлениях. Эта картина сделала актрису невероятно популярной, но и именно во время ее съемок Варлей стала жертвой домогательств режиссера ленты Леонида Гайдая.

ПО ТЕМЕ

Машков о связи Табакова с Прокловой: Мы их берегли

"Совершенно не жалею": Яковлева заявила о жестких домогательствах известного режиссера

О приставания постановщика Варлей рассказала лишь спустя много лет, выпустив свою книгу "Канатоходка. Автобиография". По словам артистки, в один из вечером Гайдай вызвался проводить ее до гостиницы, в которой также находился его номер. Однако когда режиссер попал в ее комнату, он запер дверь на ключ и попытался поцеловать актрису, явно надеясь на продолжение вечера. Юную Варлей спас ее дерзкий нрав: она вытолкнула мужчину из номера и заперла дверь.

Вера Васильева

Вера Васильева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Советская актриса Вера Васильева стала известной благодаря роли в фильме "Сказание о земле сибирской" у Ивана Пырьева. Однако в какой-то момент режиссер решил, что артистка задолжала ему благодарность за такой успех картины.

Васильева рассказала, что Пырьев пригласил ее в гостиницу и непрозрачно намекнул на то, что ей пора бы отдать должок, который якобы за ней остался. 22-летнюю звезду шокировало поведение постановщика, однако ей удалось покинуть номер без происшествий.

Анна Хилькевич

Анна Хилькевич. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Актриса Анна Хилькевич, прославившаяся благодаря роли Маши Беловой в сериале "Универ. Новая общага" мечтала о славе с самого детства. Однако это стремление едва не сделало ее жертвой насилия уже в 15 лет.

Юную девушка невероятно обрадовалась, когда получила приглашение на прослушивание от режиссера "Мосфильма". Позже оказалось, что постановщик проводил пробы в собственной квартире. 15-летняя Хилькевич сорвалась бежать, когда осознала, что сидит на коленях у мужчины, имени которого она предпочла не обнародовать. Режиссер попросил ее прочитать для него сцену так, будто он желанный для нее партнер.

Елена Проклова

Елена Проклова. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com

68-летняя артистка Елена Проклова за свою жизнь дважды стала жертвой домогательств. Причем подобные ужасы ей пришлось пережить еще до совершеннолетия. В 12 лет к ней приставал знаменитый режиссер, а через три года – известный актер.

Когда Прокловой было 15 лет, она страдала от домогательств актера, который вытворял с ней жуткие вещи: заставлял девушку раздеваться и лежать голой и при этом удовлетворял себя. Имя человека актриса так и не раскрыла, однако многие поклонники уверены, что это мог быть Олег Табаков.

Лариса Лужина

Лариса Лужина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Известная артистка Лариса Лужина решилась на признание после откровения коллеги Елены Прокловой. Звезда стала жертвой харассмента в 19 лет, когда хотела получить роль в фильме "Две жизни" Леонида Лукова.

Двое мужчин, один из которых был помощником режиссера, пригласили девушку в гостиницу. Актриса думала, что разговор пойдет о фильме, но ее попросили раздеться. Однако одним отказом дело не обошлось – спустя время ее все таки пригласили на пробы. А незнакомый мужчина, который встречал ее на вокзале, предложил Лужиной роль в обмен на интим.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Елена Проклова. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
11 ноября 2021, 12:46 Источник: Cosmo.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Люба Опоздун
Пожаловаться Ответить
Старый пердун режиссер Учитель сандалит псковскую летающую актрису Передсфильд и она довольна, сыта и в кинах сымается и на Луну летает. Что жалуетесь? От зависти или дуры, что не откушали висячку?
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Разочаровавшийся в любви Газманов заговорил о конце

В личной жизни артиста не все просто
Шоу-бизнес

"Показали шоу": Сухоруков о гадкой драке отца и мужа Фриске за собранные с народа миллионы

Ужасная ситуация!

Шоу-бизнес

Малахов заговорил о смерти на фоне слухов о тяжелой болезни

Шоумен старается не унывать
Шоу-бизнес

Ротару крепко приложили после скандала с Крымом: "Поддерживала власть Украины"

Певицу хотят лишить звания

Гороскоп

11 ноября все изменится: три знака зодиака, для которых дата станет решающей
Обречены на разрыв: 5 пар знаков зодиака, которым не суждено быть вместе
Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года
Гороскоп на ноябрь 2021 года

Здоровье

В России вновь насчитали больше 40 тысяч случаев коронавируса за сутки
Россиян предупредили о введении qr-кодов в поездах и самолетах
Стали известны округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
Глава Минздрава призвал привлекать врачей-антипрививочников к уголовной ответственности

Спорт

Отпахавшая на родину Слуцкая осталась ни с чем: Пенсия – ноль рублей
Российская гимнастка Севастьянова показала голую грудь
Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде
Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью

Регионы

Названы города России с самыми снежными зимами
Академии "Маяк" "Росатома" присвоили имя академика Сахарова
В Подмосковье детей эвакуировали из-за пожара в школе
Во Внуково двое россиян пытались пронести в желудке почти килограмм наркотика
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+