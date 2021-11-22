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Сериалы
Проблемы в браке?: Хилькевич не может прийти в себя после важного разговора

Проблемы в браке?: Хилькевич не может прийти в себя после важного разговора

Актриса внезапно поделилась переживаниями.
прочитано 77 раз

Звезда сериала "Универ: 10 лет спустя" намекнула на проблемы в личной жизни. Анна Хилькевич призналась, что переживает непростой период, поэтому ее переполняют эмоции. Детали происходящего знаменитость опустила, однако сообщила, что после важного телефонного разговора с мамой не может прийти в себя. "Неожиданно тяжело", – поделилась знаменитость.

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 Анна Александровна Хилькевич

Анна Александровна Хилькевич актриса

Хилькевич хочет хорошенько выплакаться, однако не может сделать этого из-за нанесенного на лицо макияжа, который нужен для работы. "Да и возможности не было остаться одной и пореветь как следует", – написала Анна в личном инстаграм-аккаунте.

По словам звезды "Универа", ее душу терзает боль, от которой она не может избавиться. На людях знаменитости приходится носить маску благополучия, изображать хорошее настроение.

Актриса поведала, что из "непростого эмоционального состояния" ее всегда "вытягивает" работа. Хилькевич, чтобы не завязнуть в болезненных переживаниях, с головой окунается в дела.

"И очень стыдно становится, когда иногда по утрам, слушая нытье обеих дочерей, ловишь себя на мысли: "Скорее бы на работу", – посетовала звезда сериала "Универ: 10 лет спустя". Впрочем, как заметила Хилькевич, вечером она спешит именно к наследницам, которые ждут ее дома.

Поклонники пришли к выводу, что Анна Хилькевич расстроена из-за недопонимания с мужем, бизнесменом Артуром Волковым. Дескать, в браке звезды и предпринимателя не все гладко.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 22 ноября 2021, 18:28 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

ГостьКИРА
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Анечка-сплошное очарование Ну какие могут быть недопонимания-он весь день на работе_она-весь день тоже.на студии Оба приходят уставшие-не до разговоров и положительных эмоций-быт захлестывает и из него не выбраться Можно снизить темп занятости это--не к чему,.особенно.для женщиныЛучше побольше быть с детьми,которые растут очень быстро и потом психологически уходят от тебя и быстро становятся чужими-это страшно и обидноНо дети помнят пустоту.которую ничем потом не прикрыть Надо сделать перерыв и просто отдохнуть с детьми
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