Неизвестный много лет методично травит Анну Хилькевич из "Универа"

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич рассказала, что много лет подвергается травле. Незнакомый человек пишет ей гадости в соцсетях. Недоброжелатель выражается только матом.
В личном инстаграм-аккаунте Хилькевич продемонстрировала десяток гадких сообщений, которыми недруг в разное время отвечал на ее "сторис". Имя и фото автора Анна скрыла. Звезда "Универа" не понимает, чем спровоцировала такой негатив в свой адрес.
Хилькевич отметила, что никогда не выражалась матом на своей странице. Артистка старается делать блог позитивным. Знаменитость добавила, что в ее профиле в "Инстаграм" начался новый этап. Анна планирует вести его по-новому.
Коллега Анны Хилькевич по сериалу "Универ" Стас Ярушин отметил, что тоже периодически подвергается нападкам в соцсетях. "Ууууу мать, ты ко мне зайди! Там вообще без стеснений поливают! Специалисты в области жизни😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассудил актер. "Диванные войска никогда не дремлют!)", – отреагировал на крик души актрисы режиссер Сарик Андреасян.
Отметим, ранее Анна Хилькевич рассказала, что сталкивалась с домогательствами. Однажды девушка получила приглашение на пробы от известного режиссера с "Мосфильма". В итоге 15-летняя Анна оказалась в квартире кинематографиста. Хилькевич пришлось спасаться бегством.