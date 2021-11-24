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Сериалы
Неизвестный много лет методично травит Анну Хилькевич из "Универа"

Неизвестный много лет методично травит Анну Хилькевич из "Универа"

Актриса не знает, чем вызвала гнев незнакомца.
прочитано 27 раз

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич рассказала, что много лет подвергается травле. Незнакомый человек пишет ей гадости в соцсетях. Недоброжелатель выражается только матом.

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 Анна Александровна Хилькевич

Анна Александровна Хилькевич актриса

В личном инстаграм-аккаунте Хилькевич продемонстрировала десяток гадких сообщений, которыми недруг в разное время отвечал на ее "сторис". Имя и фото автора Анна скрыла. Звезда "Универа" не понимает, чем спровоцировала такой негатив в свой адрес.

Хилькевич отметила, что никогда не выражалась матом на своей странице. Артистка старается делать блог позитивным. Знаменитость добавила, что в ее профиле в "Инстаграм" начался новый этап. Анна планирует вести его по-новому.

Коллега Анны Хилькевич по сериалу "Универ" Стас Ярушин отметил, что тоже периодически подвергается нападкам в соцсетях. "Ууууу мать, ты ко мне зайди! Там вообще без стеснений поливают! Специалисты в области жизни😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассудил актер. "Диванные войска никогда не дремлют!)", – отреагировал на крик души актрисы режиссер Сарик Андреасян.

Отметим, ранее Анна Хилькевич рассказала, что сталкивалась с домогательствами. Однажды девушка получила приглашение на пробы от известного режиссера с "Мосфильма". В итоге 15-летняя Анна оказалась в квартире кинематографиста. Хилькевич пришлось спасаться бегством.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 ноября 2021, 15:44 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Проклова, Хилькевич: российские актрисы, которые стали жертвами домогательств

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