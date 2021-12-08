"Нефть по всему телу": Выпятившая пятую точку Водонаева произвела фурор

Алена Водонаева показала свою фигуру.

Журналистка не привыкла стесняться своих подписчиков. Она регулярно выкладывает провокационные снимки, которые вызывают бурную реакцию. Водонаева поделилась фото с очередной фотосессии, где в шикарном платье по фигуре выпятила пятую точку, демонстрируя ее со всех ракурсов. В подписи она поблагодарила создателя наряда за "черную, тягучую нефть по всему телу".

Подписчики пришли в восторг от фото, закидав Водонаеву восторженными комментариями. "У этой фотографии есть отдельное название", "Тоже люблю такой стиль!) Очень выразительно", "Алена, дива!", "По-моему уж слишком торчит", "Очень эстетично, радует глаз", "Алена, идеальная фигура и умение себя подать", "Пушка бомба огонь пожар", "Какой прогиб", "Ваууу…Алена, Вы богиня ", "Это не платье сводит с ума", "Не слишком таинственна, чтобы раздражать, и не слишком очевидна, чтобы казаться тривиальной. Роскошная!", – написали комментаторы.

Откровенные фото – не редкость в блоге Алены Водлнаевой. Недавно она шокировала подписчиков снимком, на котором предстала в рубашке на белье, которая открывала вид на шикарный бюст. Поклонники всполошились, гадая, уместно ли ходить так по улице.