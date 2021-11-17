Водонаева без зубов вызвала переполох: Как бабка старая

Алена Водонаева поделилась фотографией из своего личного архива.

Экс-участница "ДОМа-2" активно ведет свои социальные сети и не стесняется делиться с подписчиками сокровенным. Звезда опубликовала свое детское фото и сравнила себя на нем с актрисой Евой Грин. Снимок журналистки без зубов и с хитрой улыбкой вызвал переполох у подписчиков.

"Алена, сейчас как бабка старая, дочку тебе надо, а то красота пропадет, такие гены и тысяча чертей в глазах все та же красотка", "Алена, вы яркий пример, харизмы и женственности. Вдохновляет, что помимо данных, используете свой потенциал на максимум", "Какая красотулька миленькая", "По носу еще не ударили и он пока без горбинки (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали комментаторы.

Журналистка под фото призналась, что с самого детства она была сложной, но ее любили родители и все окружающие. А еще она отметила, что на фото мысли в голове у нее те же, что и сейчас.

Ранее Алена Водонаева поразила подписчиков откровенными снимками в ванной. Поклонники уже привыкли видеть ведущую в разных ракурсах, но недавнее фото их покорило. Алена отвечала на вопросы в "сторис", ее попросили показать фото из ванной, на что Водонаева выложила профессиональный снимок, где она позирует перед камерой обнаженной.