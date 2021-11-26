"Так можно ходить?": Оголившая роскошный бюст Водонаева произвела фурор

Журналистка регулярно выкладывает новый контент на суд своей двухмиллионной аудитории. Нередко у Алены встречаются довольно провокационные фото, которые будоражат подписчиков. Водонаева выложила фото в новом образе, который многие посчитали очень откровенным.
Ведущая предстала в расстегнутой рубашке, которая буквально оголила ее роскошный бюст. Поклонники не смоги пройти мимо такого зрелища. "Что так тоже можно ходить? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это очень красиво", "Чертовски хороша", "Смелый образ", "Лепота", "Женщина красивая", – восхитились комментаторы.
Откровенные фото Алены нередко появляются в ее профиле. Недавно она взбудоражила поклонников откровенным фото в ванной, которое было сделано на профессиональной фотосессии. Комментаторы были в восторге и закидали Водлонаеву всяческими признаниями.
Ранее Алена Водонаева удивила поклонников необычным фото. Журналистка поделилась снимком из архива, где она маленькая и без зубов. Она сравнила себя с артисткой Евой Грин, отметив, что у них много общего. Подписчики разошлись во мнениях, некоторым фото понравилось, у других – вызвало оторопь.