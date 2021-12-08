"Заставили": что пережила разукрашенная дочь Киркорова

Многие поклонники Филиппа Киркорова осудили его за то, что он пришел на "Модный приговор", чтобы отпраздновать день рождения своей 10-летней наследницы Аллы-Виктории. Зрители заметили, что она выглядела несчастной, а кто-то не понял, зачем ей сделали такой яркий макияж и надели слишком пышное платье.
"Можно не всегда однозначно сказать, что ребенок как-то негативно воспринимает это или это является для него стрессом. В этом возрасте он говорит одно, а через два часа настроение улучшилось", – начал свои размышления Андрей Зберовский.
Психолог объяснил, что могла чувствовать Алла-Виктория, стоя тогда перед камерами в окружении коллег папы. К сожалению, точный ответ может дать только она сама, поэтому нам остается только догадываться.
"Ребенку могло не понравиться, у ребенка могло это вызывать раздражение. Есть дети, которые не очень любят публичность, для такого ребенка это может быть стрессом, если она не хотела идти на мероприятие, против ее воли, заставили", – говорит эксперт.
Врач предположил, как такое поведение Киркорова может сказаться на малышке в будущем. В любом случае, результат такого воспитания мы увидим только потом.
"Надо понимать, что родители вынуждены принимать решения за своих детей, но спустя какое-то время, дети могут сказать родителям большое спасибо. То, насколько это было правильно или не правильно, мы сейчас не оценим", – подытожил он.