"Заставили": что пережила разукрашенная дочь Киркорова

Новости о шоу "Модный приговор" с участием дочки Филиппа Киркорова уже разлетелись по всему интернету. Психолог Андрей Зберовский проанализировал ее состояние.

Многие поклонники Филиппа Киркорова осудили его за то, что он пришел на "Модный приговор", чтобы отпраздновать день рождения своей 10-летней наследницы Аллы-Виктории. Зрители заметили, что она выглядела несчастной, а кто-то не понял, зачем ей сделали такой яркий макияж и надели слишком пышное платье.

"Можно не всегда однозначно сказать, что ребенок как-то негативно воспринимает это или это является для него стрессом. В этом возрасте он говорит одно, а через два часа настроение улучшилось", – начал свои размышления Андрей Зберовский.

Психолог объяснил, что могла чувствовать Алла-Виктория, стоя тогда перед камерами в окружении коллег папы. К сожалению, точный ответ может дать только она сама, поэтому нам остается только догадываться.

"Ребенку могло не понравиться, у ребенка могло это вызывать раздражение. Есть дети, которые не очень любят публичность, для такого ребенка это может быть стрессом, если она не хотела идти на мероприятие, против ее воли, заставили", – говорит эксперт.

Врач предположил, как такое поведение Киркорова может сказаться на малышке в будущем. В любом случае, результат такого воспитания мы увидим только потом.

"Надо понимать, что родители вынуждены принимать решения за своих детей, но спустя какое-то время, дети могут сказать родителям большое спасибо. То, насколько это было правильно или не правильно, мы сейчас не оценим", – подытожил он.