"Бездушный побрякушник": Прибитый смертью Киркоров плюнул на мертвого Градского

Один за другим из жизни уходят знаменитые личности. Только 28 ноября 2021 скончались два очень известных человека — российский музыкант Александр Градский и американский дизайнер Вирджил Абло. Пока вся Россия скорбит о потере легендарного артиста, Филипп Киркоров предпочитает горевать об утрате темнокожего модельера.
В "Инстаграм" поп-король опубликовал траурный пост в память о Вирджиле Абло. Смерть зарубежной звезды образно прибила его. Певец назвал усопшего человеком-абсолютом, своим вдохновением и слабостью. "Сегодня мне больно и горько. День, когда уходят Гении…" — подытожил мысли Филипп Киркоров.
При этом артист даже не упомянул имя Александра Градского. У россиян сложилось впечатление, что поп-король попросту плюнул на мертвого коллегу. Филипп Киркоров нередко получает критику в личном блоге, но новая волна негатива превзошла все предыдущие.
"Киркоров как всегда — бездушный побрякушник и тряпочник. Без души и сердца... Неинтересный пустой человек", — написал один из возмущенных пользователей Сети.
Впрочем, у поп-короля нашлись и защитники. Некоторые люди вступились за певца, чтобы остановить общественное негодование. Филипп Киркоров, по их мнению, волен размещать в "Инстаграм" только то, что считает нужным.