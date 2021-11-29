"Презираю!": Киркоров "похоронил" Дробыша после публичной трепки

Известный продюсер бросил камень в огород эстрадного артиста. Виктор Дробыш жестко высмеял и оскорбил Филиппа Киркорова, когда давал интервью каналу МУЗ-ТВ. Мужчина заявил, что исполнителю хита "Цвет настроений синий" не место на сцене.
По словам композитора, Филипп Киркоров должен отправиться в цирк или занять должность обслуживающего персонала. Виктор Дробыш в язвительном тоне предложил певцу поработать у него охранником или уборщиком дома за достойную оплату.
Скандальные выражения продюсера не прошли мимо ушей поп-короля. Публичная трепка привела артиста в ярость и недоумение. Филипп Киркоров взял реванш над обидчиком в "Инстаграм". Певец прямо обратился к Виктору Дробышу и фактически его "похоронил".
"Ты просто умер, для меня не существует такого человека… Я тебя презираю!" — выразился оплеванный Филипп Киркоров.
По мнению артиста, Виктор Дробыш перегнул палку, что невозможно простить. При этом поп-король призвал злопыхателя забыть его имя, поскольку здороваться с ним из-за дерзких унижений не собирается.
Филипп Киркоров не мог представить, что его коллега оказался способен на такие возмутительные высказывания даже в порыве ненависти. Он назвал Виктора Дробыша маленьким человеком, большой миг которого подошел к концу.