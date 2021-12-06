Взбешенная Арзамасова послала россиян "дремучим лесом"

Звезда "Папиных дочек" активно ведет свой инстаграм-аккаунт. Часто в комментариях к ее публикациям народ высказывается о семейной жизни актрисы. Обычно сдержанная Лиза Арзамасова на сей раз дала достойный отпор хейтерам.
Некоторых россиян до сих пор смущает 21-летняя разница между фигуристом и артисткой. В августе в их семье появился на свет сын. Скептики не верят, что союз Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха продлится долго и пишут об этом в соцсети.
Знаменитость заявила, что теперь сообщения некоторых особенно критично настроенных фолловеров удаляет и настоятельно попросила их впредь держать язык за зубами. Она отметила, что ей не нужно их "авторитетное мнение".
"Знатоки человеческих
душ, идите лесом! Самым дремучим лесом!", – взорвалась актриса в своем микроблоге. Она добавила, что уверена в том, что их с мужем впереди ждет только счастье.
Ранее Елизавета Арзамасова заговорила о втором ребенке. Знаменитость призналась, что уже скучает по тому времени, когда была беременной.
Напомним, Елизавета Арзамасова и Илья Авербух познакомились, когда
будущей звезде было лишь 15 лет. Фигурист оценил талант девушки в ледовом шоу Первого канала и пригласил
поработать в своем проекте.