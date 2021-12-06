Молодящаяся пенсионерка Бабкина довела россиян до экстаза: Розовые кудри и игривый вид

Певица решила отметить юбилей своей театра. Шокирован размахом представления оказался даже возлюбленный артистки, Евгений Гор, который наблюдал за происходящим из зрительного зала. В личном блоге исполнительницы появились красочные кадры. Она долго шла к этому дню, а потому решила "отдать" публике в этот вечер всю себя.
Еще весной Надежда Бабкина начала заниматься подготовкой шоу, которое решено было назвать "Голос Вселенной". Все случилось в минувшие выходные. Артисты собрались вместе, а во главе стола, как и всегда, оказалась сама 71-летняя Надежда Бабкина. Она игриво плясала весь вечер, обращалась к слушателям и пела.
Знаменитый модельер Игорь Гуляев активно поработал над образами знаменитости и общей атмосферой. Практически каждый выход оказался особенным. Там были и высокие прически, и яркие принты, и обилие блесток. Особенно поразил подписчиков неожиданный лук Бабкиной в розовом кудрявом парике.
Она предстала перед воодушевленными зрителями в нежной кофте с золотым самоваром. Помимо сверкающей ткани и широкой улыбки артистки, все обратили внимание и на ее яркие локоны. Многие посчитали, что Надежда Бабкина якобы пытается молодиться, другие же просто похвалили ее за смелость.