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Шоу-бизнес
Молодящаяся пенсионерка Бабкина довела россиян до экстаза: Розовые кудри и игривый вид

Молодящаяся пенсионерка Бабкина довела россиян до экстаза: Розовые кудри и игривый вид

Надежда Бабкина, несмотря на почтенный возраст, не перестает удивлять публику. На этот раз она сумела впечатлить даже самых преданных поклонников.
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Певица решила отметить юбилей своей театра. Шокирован размахом представления оказался даже возлюбленный артистки, Евгений Гор, который наблюдал за происходящим из зрительного зала. В личном блоге исполнительницы появились красочные кадры. Она долго шла к этому дню, а потому решила "отдать" публике в этот вечер всю себя.

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 Надежда Георгиевна Бабкина

Надежда Георгиевна Бабкина певица, ведущая, актриса

Еще весной Надежда Бабкина начала заниматься подготовкой шоу, которое решено было назвать "Голос Вселенной". Все случилось в минувшие выходные. Артисты собрались вместе, а во главе стола, как и всегда, оказалась сама 71-летняя Надежда Бабкина. Она игриво плясала весь вечер, обращалась к слушателям и пела.

Знаменитый модельер Игорь Гуляев активно поработал над образами знаменитости и общей атмосферой. Практически каждый выход оказался особенным. Там были и высокие прически, и яркие принты, и обилие блесток. Особенно поразил подписчиков неожиданный лук Бабкиной в розовом кудрявом парике.

Она предстала перед воодушевленными зрителями в нежной кофте с золотым самоваром. Помимо сверкающей ткани и широкой улыбки артистки, все обратили внимание и на ее яркие локоны. Многие посчитали, что Надежда Бабкина якобы пытается молодиться, другие же просто похвалили ее за смелость.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 декабря 2021, 12:13 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

70-летняя Бабкина задрала ногу у всех на глазах

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