Молодящаяся пенсионерка Бабкина довела россиян до экстаза: Розовые кудри и игривый вид

Надежда Бабкина, несмотря на почтенный возраст, не перестает удивлять публику. На этот раз она сумела впечатлить даже самых преданных поклонников.

Певица решила отметить юбилей своей театра. Шокирован размахом представления оказался даже возлюбленный артистки, Евгений Гор, который наблюдал за происходящим из зрительного зала. В личном блоге исполнительницы появились красочные кадры. Она долго шла к этому дню, а потому решила "отдать" публике в этот вечер всю себя.

Еще весной Надежда Бабкина начала заниматься подготовкой шоу, которое решено было назвать "Голос Вселенной". Все случилось в минувшие выходные. Артисты собрались вместе, а во главе стола, как и всегда, оказалась сама 71-летняя Надежда Бабкина. Она игриво плясала весь вечер, обращалась к слушателям и пела.

Знаменитый модельер Игорь Гуляев активно поработал над образами знаменитости и общей атмосферой. Практически каждый выход оказался особенным. Там были и высокие прически, и яркие принты, и обилие блесток. Особенно поразил подписчиков неожиданный лук Бабкиной в розовом кудрявом парике.

Она предстала перед воодушевленными зрителями в нежной кофте с золотым самоваром. Помимо сверкающей ткани и широкой улыбки артистки, все обратили внимание и на ее яркие локоны. Многие посчитали, что Надежда Бабкина якобы пытается молодиться, другие же просто похвалили ее за смелость.

