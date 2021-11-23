"Энергия так и прет!": молодящаяся Бабкина вызвала ажиотаж

Звезда не собирается уходить на пенсию. Звезда активно работает и общается с фолловерами в "Инстаграм", заряжая их своей кипучей энергией. Подписчики не перестают поражаться тому, как хорошо стала выглядеть артистка.
На кадрах, размещенных Надеждой Бабкиной в своем микроблоге, она приглашает всех на празднование очередного юбилея ансамбля "Русская песня". Похудевшая певица предстала с идеальными макияжем и укладкой.
Россияне удивились тому, что даже после коронавируса, перенесенного ею в минувшем году, знаменитость выглядит привлекательно. Фолловеры осыпали исполнительницу комплиментами. "Как девочка", "Вот это воля к жизни, энергия так и прет!", – высказались подписчики.
Напомним, со своим возлюбленным Евгением Гором, который младше нее на 30 лет, певица давно не живет совместно. Более того, она предпочитает не упоминать о нем в своих интервью. Поклонники подозревают, что между ними произошел серьезный разлад. Однако эти слухи официально не подтверждены.
Надежда Бабкина уверяет, что окончательно их союз с певцом не распался, и они встречаются, когда есть время и желание. Звезда объясняла, что ей просто не нужен совместный быт с мужчиной.