"Базарная баба, фу!": Живущую на три семьи Бабкину гонят поганой метлой

Голосистая исполнительница народных песен Надежда Бабкина долго удерживала за собой позицию статной звезды российского шоу-бизнеса, благодаря достижениям прошлого. В период карьерного взлета певица сумела задеть публику за живое и прочно укрепиться на сцене. Однако всему рано или поздно приходит конец, и теперь Надежду Бабкину уже не так обожают, как еще несколько лет назад. Об этом поведали читатели "Дни.ру", комментируя публикацию о личной жизни артистки.
Так, недавно звезда заявила, что живет на три семьи. Первую составляют ее сын, невестка и внуки. Вторая — театр "Русская песня", а третья — коллектив телепередачи "Модный приговор". При этом звезда уточнила, что и без мужа прекрасно живет, так как не считает его необходимостью при наличии такого образа жизни. Пользователи Сети с пониманием отнеслись к философии брюнетки, но негативно высказались о ее музыкальном творчестве. Со сцены Надежду Бабкину стали гнать поганой метлой.
"Действительно, что не поет, а орет. И смотрится среди поющих дев, как старая калоша. Говорит некрасиво, ведет себя как базарная баба, фу! Пора на отдых!" — отметил анонимный читатель "Дни.ру".
Между тем, россияне вспомнили, как мастерски Надежда Бабкина выступала в молодые годы. В советское время, по словам народа, вокальные данные певицы были на высшем уровне.
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