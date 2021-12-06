Измученный страшными болями Антонов напугал народ: Прятался за очками и кепкой

Юрий Антонов принимал участие в "Песне года" в течение 40 лет. Он вошел в историю церемонии после хита "Крыша дома твоего". После этого композиции, написанные им, никогда уже не переставали звучать.

Однако на этот раз долгожданное появление знаменитости напугало публику. На мероприятии собрались самые большие артисты нашей страны. Даже те, кто долгое время не появлялись на публике, нашли в себе силы снова выйти на сцену и заговорить о главном. Среди них оказалась даже Ирина Аллегрова. Юрий Михайлович также обратился к народу.

Композитор всегда был человеком исключительно элегантным. Он выходил к поклонникам только в лучших костюмах, общался вежливо и учтиво. На этот раз прибыть на церемонию Юрий Антонов, к несчастью, не смог. Состояние 76-летнего музыканта не позволило ему сделать это.

Известно, что уже несколько лет артист с трудом передвигается. Сильные боли в ногах не дают ему жить полноценной жизнью. Даже по собственным апартаментам Юрий Михайлович передвигается на коляске, травма колена и множественные операции не оставляют его в покое.

Юрий Антонов обратился к своим поклонникам дистанционно. Он поблагодарил их и организаторов мероприятия за все. Однако внешний вид исполнителя напугал зрителей. Все дело в том, что он был одет крайне небрежно: темные очки, толстовка, кепка. Поклонники никогда не видели знаменитость в таком образе. Они отметили, что композитор якобы "сдал".