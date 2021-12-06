Измученный страшными болями Антонов напугал народ: Прятался за очками и кепкой

Однако на этот раз долгожданное появление знаменитости напугало публику. На мероприятии собрались самые большие артисты нашей страны. Даже те, кто долгое время не появлялись на публике, нашли в себе силы снова выйти на сцену и заговорить о главном. Среди них оказалась даже Ирина Аллегрова. Юрий Михайлович также обратился к народу.
Композитор всегда был человеком исключительно элегантным. Он выходил к поклонникам только в лучших костюмах, общался вежливо и учтиво. На этот раз прибыть на церемонию Юрий Антонов, к несчастью, не смог. Состояние 76-летнего музыканта не позволило ему сделать это.
Известно, что уже несколько лет артист с трудом передвигается. Сильные боли в ногах не дают ему жить полноценной жизнью. Даже по собственным апартаментам Юрий Михайлович передвигается на коляске, травма колена и множественные операции не оставляют его в покое.
Юрий Антонов обратился к своим поклонникам дистанционно. Он поблагодарил их и организаторов мероприятия за все. Однако внешний вид исполнителя напугал зрителей. Все дело в том, что он был одет крайне небрежно: темные очки, толстовка, кепка. Поклонники никогда не видели знаменитость в таком образе. Они отметили, что композитор якобы "сдал".