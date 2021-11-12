Антонов раскрыл правду о связи с Гурченко в ее день рождения

Народной артистки СССР Людмилы Гурченко нет уже десяток лет, но слава о ней и любовь поклонников до сих пор живет повсеместно.
Удивительная и неповторимая звезда картины "Любовь и голуби" навсегда останется в памяти россиян, ведь фильмы с ее участием всегда становились классикой.
Певец и поэт Юрий Антонов поделился воспоминаниями о любимой коллеге. По словам народного артиста России. Людмила Гурченко всегда производила неизгладимое впечатление при первой встрече. Так произошло и с ним.
"Она оставила в моей душе хорошие воспоминания о наших встречах... У нас были приятельские отношения. В памяти она остается именно как великая актриса", – сказал Юрий Антонов.
Напомним, Людмила Гурченко начала карьеру блистательно и сразу громко заявила о себе, покорив сердца миллионов. Впервые она снялась в фильме Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь" (1956), где сыграла роль Леночки Крыловой.
Людмилы Гурченко не стало 30 марта 2011 года. Она скончалась от сердечной недостаточности в Москве в возрасте 75 лет. Незадолго до смерти актриса упала и сломала бедро, ей сделали операцию.
Актриса похоронена на Новодевичьем кладбище. 12 ноября 2021 года народной артистке СССР могло бы исполниться 85 лет.
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