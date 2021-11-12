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Шоу-бизнес
Антонов раскрыл правду о связи с Гурченко в ее день рождения

Антонов раскрыл правду о связи с Гурченко в ее день рождения

12 ноября Людмиле Гурченко исполнилось бы 86 лет. Юрий Антонов поделился воспоминаниями.
прочитано 591 раз

Народной артистки СССР Людмилы Гурченко нет уже десяток лет, но слава о ней и любовь поклонников до сих пор живет повсеместно.

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Удивительная и неповторимая звезда картины "Любовь и голуби" навсегда останется в памяти россиян, ведь фильмы с ее участием всегда становились классикой.

Певец и поэт Юрий Антонов поделился воспоминаниями о любимой коллеге. По словам народного артиста России. Людмила Гурченко всегда производила неизгладимое впечатление при первой встрече. Так произошло и с ним.

"Она оставила в моей душе хорошие воспоминания о наших встречах... У нас были приятельские отношения. В памяти она остается именно как великая актриса", – сказал Юрий Антонов.

Напомним, Людмила Гурченко начала карьеру блистательно и сразу громко заявила о себе, покорив сердца миллионов. Впервые она снялась в фильме Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь" (1956), где сыграла роль Леночки Крыловой.

Людмилы Гурченко не стало 30 марта 2011 года. Она скончалась от сердечной недостаточности в Москве в возрасте 75 лет. Незадолго до смерти актриса упала и сломала бедро, ей сделали операцию.

Актриса похоронена на Новодевичьем кладбище. 12 ноября 2021 года народной артистке СССР могло бы исполниться 85 лет.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 12 ноября 2021, 21:32 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость898085
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Панас Сирко
Люська ради карьеры любила расставить ставни. Добрая женщина была, практически никому не отказывала.
Может она ставни и раскрывала,но не ими себе карьеру сделала.Она была талантлива-настоящая актриса!
Гость894031
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Панас Сирко
Люська ради карьеры любила расставить ставни. Добрая женщина была, практически никому не отказывала.
Великая Людмила Гурченко - нет таких больше и не будет. Попытки сыграть роль Людмилы Гурченко вызывают сожаление и разочарование. А как интересно она рассказывала - и о себе и о жизни вообще. С первой минуты начинаешь слушать и уже находишься в плену ее уникального неповторимого стиля повествования. Интересная, очень незаурядная личность. Светлая память Людмиле Гурченко.
Панас Сирко
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Люська ради карьеры любила расставить ставни. Добрая женщина была, практически никому не отказывала.
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