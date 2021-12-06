Внезапное появление исчезнувшей Аллегровой вызвало оторопь: Мешковатые наряды и полнота

Несколько месяцев назад артистка рассказывала журналистам, что сейчас ее жизнь приносит ей еще большее удовольствие. Она проводит практически все время со своими близкими людьми, готовит и наслаждается домашними заботами. Снимки в ее соцсетях потерпели серьезные изменения.
Если раньше практически постоянно можно было увидеть роскошную блондинку в свете софитов в откровенных нарядах, демонстрирующих все прелести, то теперь все иначе. Ирина Аллегрова часто публикует снимки с кухни, где она в домашних одеяниях печет хлеб и радует родных.
Однако для "Песни года" исполнительница сделала исключение. Она вышла на сцену, чтобы вместе с Игорем Крутым исполнить композицию "Имя твое". Премьера песни состоялась еще летом этого года. Композитор играл на рояле, а знаменитость просто не могла спокойно двигаться по сцене. В какой-то момент многим показалось: музыка так тронула знаменитость, что она закричала в микрофон.
При этом, если исполнение Ирины Аллегровой крайне впечатлило публику, то ее внешний вид оказался шокирующим для многих. Поклонники заметили, что артистка якобы поправилась за время карантина. Они указали, что изменила она и привычным ярким образам, заменив их на мешковатые костюмы.