"Сказал как отрезал": обиженный Николаев поставил крест на Аллегровой

Композитор плодотворно работал с певицей. Но однажды сотрудничеству пришел конец. Инициатором стал Игорь Николаев, проявив невероятную жесткость и принципиальность.
Это произошло, когда Ирина Аллегрова захотела исполнить песню "Транзитный пассажир" Ларисы Рубальской и Виктора Чайки. Но сделать это без разрешения Игоря Николаева она не сначала решалась, поскольку знала, что это его сильно обидит.
Анжела Хачатурьян попыталась договориться с композитором, но он ответил отказом. "Сказал как отрезал: "Нет!", – вспомнила продюсер. Но певица все же исполнила "Транзитного пассажира", и Игорь Николаев ей этого не простил. Причем он отдал Алле Пугачевой написанную для Ирины Аллегровой песню "Озеро надежды".
Хачатурьян считает, что это вовсе не ревность, а решение профессионала. Продюсер напомнила, что именно благодаря Игорю Николаеву Ирина Аллегрова стала знаменитой.
Как писали "Дни.ру", ранее супруга музыканта Юлия Проскурякова рассказала о семейной радости: 8 октября их дочери исполнилось шесть лет. Певица опубликовала в своем инстаграм-аккаунте пост со снимками маленькой Вероники.
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