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Шоу-бизнес
"Сказал как отрезал": обиженный Николаев поставил крест на Аллегровой

"Сказал как отрезал": обиженный Николаев поставил крест на Аллегровой

Знаменитый продюсер Анжела Хачатурьян рассказала, из-за чего в свое время поссорились Игорь Николаев и "шальная императрица".
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Композитор плодотворно работал с певицей. Но однажды сотрудничеству пришел конец. Инициатором стал Игорь Николаев, проявив невероятную жесткость и принципиальность.

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 Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

 Ирина Александровна Аллегрова

Ирина Александровна Аллегрова певица, актриса

Это произошло, когда Ирина Аллегрова захотела исполнить песню "Транзитный пассажир" Ларисы Рубальской и Виктора Чайки. Но сделать это без разрешения Игоря Николаева она не сначала решалась, поскольку знала, что это его сильно обидит.

Анжела Хачатурьян попыталась договориться с композитором, но он ответил отказом. "Сказал как отрезал: "Нет!", – вспомнила продюсер. Но певица все же исполнила "Транзитного пассажира", и Игорь Николаев ей этого не простил. Причем он отдал Алле Пугачевой написанную для Ирины Аллегровой песню "Озеро надежды".

Хачатурьян считает, что это вовсе не ревность, а решение профессионала. Продюсер напомнила, что именно благодаря Игорю Николаеву Ирина Аллегрова стала знаменитой.

Как писали "Дни.ру", ранее супруга музыканта Юлия Проскурякова рассказала о семейной радости: 8 октября их дочери исполнилось шесть лет. Певица опубликовала в своем инстаграм-аккаунте пост со снимками маленькой Вероники.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 октября 2021, 16:53 Источник: "7Дней" ✓ Надежный источник
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Киркоров не удержался на ногах перед Аллегровой

комментарии

Ответить:

Гость874108
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А что, песня "Транзитный пассажир" была классная, спета отлично. Не может артист постоянно зависеть от одного композитора и его песен - это путь в никуда. И Пугачева успешно спела "Озеро Надежды", но и у нее был не один единственный Николаев.
Гость877023
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Мерзкий жирный кот- я давно говорил
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