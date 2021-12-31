Татьяна Лазарева высказалась о горе и утратах: Мы многое потеряли

Татьяна Лазарева в преддверие праздника поведала о том, каким для нее стал уходящий 2021 год.



В своем микроблоге 55-летняя юмористка призналась, что год выдался непростым. Во-первых, она жила за границей – вдали от друзей и родных. Недавно Татьяна Лазарева вернулась на Родину, поскольку ее младшая дочь Антонина отправилась учиться в Великобританию.

По словам теледивы, 2021 год стал для нее переломным. Пять лет назад она переехала на ПМЖ в Испанию. Незадолго до возращения в Россию Татьяна Лазарева рассказала о проблемах в личной жизни. Так, три года назад их семья с Михаилом Шацем распалась, но отношения ухудшились давно.

Теперь звезда экрана подвела итоги 2021 года. Ведущая призналась, что ковид отнял у нее немало друзей и знакомых. Тем не менее, несмотря на горе и утраты, Татьяна Лазарева призвала поклонников не опускать руки. Она отметила, что в конце 2020 года люди тоже верили в лучшее, но их ожидания не оправдались.

"В 21-м мы потеряли многих и многое. И уже без такого оптимизма всматриваемся в новый, 2022. Но мы справляемся!", – высказалась Татьяна Лазарева.

Напомним, на протяжении долгого времени артистка страдала от проблем с ментальным здоровьем. Ходили слухи, что их брак с коллегой Михаилом Щацем могли погубить многочисленные измены шоумена.