Отмучилась: поклонники не слезавшей с таблеток Лазаревой скорбят о смерти сгоревшей от рака

О трагическом событии Татьяна Лазарева сообщила поклонникам в своем "Инстаграм". Ведущая поразмышляла о блогере и писательнице Ане Мелии, которая умерла после продолжительной борьбы с раком.
"В таких случаях раньше говорили – отмучилась. Я бы сказала – устала и ушла делать выводы", – написала Татьяна Лазарева
Ана Мелия была блогером и писательницей. Восемь лет назад ей поставили неутешительный диагноз рак. В последние годы она вела свой микроблог на тему борьбы с онкологическим заболеванием и делилась опытом лечения.
Напомним, недавно Татьяна Лазарева призналась, что несколько лет страдала от тяжелой депрессии. Преодолеть ее она самостоятельно так и не смогла. Ей приходилось обращаться к специалисту и принимать медикаментозную терапию, однако она не смогла надолго стабилизировать свое состояние, и в итоге все вылилось в развод с коллегой Михаилом Шацем.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как живет Михаил Шац после развода с Татьяной Лазаревой. Слухи о разладе в их семье начали ходить еще в 2019 году. Только этим летом Татьяна Лазарева подтвердила развод с супругом. Сейчас актриса живет в Испании, а шоумен в России.