Тяжелобольная Лазарева довела россиян до слез: Простая сибирская дурочка

Татьяна Лазарева активно ведет свой личный блог. Сегодня она окунулась в ностальгию.

Поклонники очень ценят позитивный настрой артистки и восхищаются ее любовью к жизни. Практически каждый день она публикует красочные посты, рассказывая о том, что происходит здесь и сейчас. Однако иногда знаменитости высылаю архивные кадры, которыми она с радостью делится. О секрете успеха Татьяна не любит говорить и сейчас, в чем честно признается.

Татьяна Лазарева выложила видео, снятое в начале 90-х. На кадрах она поет на французском языке. Многие пользователи оказались крайне удивлены, не все слышали, как хорошо звезда исполняет даже самые непростые композиции. Подписчики признались, что ее голос смог довести их до слез и оставили множество теплых комментариев.

Сама же артистка до сих пор относится к себе достаточно критично. Она назвала себя "простой сибирской дурочкой" и подчеркнула, что до сих пор не понимает, как ей удалось прийти к тому, что она имеет. Знаменитость отметила, что в то время просто "появилась как заметная персона в КВНе". Однако тогда она уже тесно общалась с Алексеем Кортневым, который и приглашал ее петь.

Татьяна Лазарева вспомнила, что невероятное впечатление на нее производили даже костюмы, ведь так близко она никогда не видела такой красоты. Напомним, не так давно артистка призналась, что страдает язвенным колитом, который периодически обостряется. Из-за этого она была вынуждена принимать антидепрессанты.